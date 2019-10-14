Haberler » Dünya » Güney Koreli pop grubu f(x)'in eski üyesi Sulli evinde ölü bulundu

Güney Koreli pop grubu f(x)'in eski üyesi Sulli evinde ölü bulundu

Güney Koreli pop grubu f(x)'in eski üyesi, Sulli lakaplı Choi Jin-ri evinde ölü bulundu. 25 yaşındaki genç sanatçı, internet üzerinden şahsına yapılan olumsuz yorumların kendini nasıl etkilediğini açıkça dile getiren bir isimdi.

14.10.2019 14:27Güney Koreli pop grubu f(x)'in eski üyesi Sulli evinde ölü bulundu
Güney Koreli pop grubu f(x)'in eski üyesi, Sulli lakaplı Choi Jin-ri evinde ölü bulundu. 25 yaşındaki genç sanatçı, internet üzerinden şahsına yapılan olumsuz yorumların kendini nasıl etkilediğini açıkça dile getiren bir isimdi.

Depresyonla mücadele ettiği bilinen sanatçının ölüm nedeni ise henüz bilinmiyor. Polisten alınan bilgilere göre bir gece önce telefonla konuştuğu menajeri, Sulli'ye bir daha ulaşamaması üzerine evine gittiğinde sanatçıyı ölü buldu. Sulli'nin intihar etmiş olma ihtimali üzerine yoğunlaşan yetkililer olayla ilgili daha fazla ayrıntı vermedi.
Euronews.com'da Görüntüle

Dünya

Kaynak: Euronews.com

Son Dakika Dünya Haberleri
15:11 Kırım tatar meclisi: türkiye, rusya'nın provokasyonuna uğradı
15:08 Yıllardır aradığı ablası kapı komşusu çıktı
15:08 Trump: insanlar gerçekten nato üyesi türkiye ile savaşacağımızı mı düşünüyor?
15:04 Rasulayn'da ypg'li teröristlerin kullandığı tüneller ele geçirildi
15:02 Rusya'da belediye başkanı trafik kazasında öldü
15:00 Kktc meclisi'nde akıncı'nın sözleri tartışıldı
14:59 Çavuşoğlu, türk kültür ve miras vakfı açılış törenine katıldı
14.10.2019 15:13:57