Güney koreli şefler ve türk öğrenciler aynı mutfakta buluştu

Güney Koreli şefler ve Türk öğrenciler aynı mutfakta buluştuİSTANBUL, (DHA) - Güney Kore'de 10-15 Şubat tarihinde yapılacak Türk Mutfağı Haftası öncesi Güney Koreli şefler İstanbul 'a gelerek Türk öğrencilerle yemek yaptı. Türk Mutfağı Haftası'nda Gastronomi Bölümü öğretim üyeleri ve öğrenciler, hünkarbeğendiden baklavaya, kiraz turşusundan zeytinyağlı tabağına kadar birçok Türk lezzetini Güney Korelilere tanıtmayı amaçlıyor.Güney Kore'de 10-15 Şubat tarihinde yapılacak Türk Mutfağı Haftası öncesi Güney Kore'nin yemeklerini tanıtmak amacıyla dün İstanbul'a gelen Seung Wook Shim ve Sang Kuk An, Bahçeşehir Üniversitesi Gastronomi Bölümü öğrencileriyle mutfağa girerek, bin yıllık geleneksel yemeklerini yaptı. Yemekler, Güney Kore'ye özgü meze ve soslarla servis edildi. Yapılan yemeklerin tadımı için düzenlenen organizasyona, Güney Kore Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Jessy Yeunju Jang, Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) Mütevelli Heyeti Başkanı Enver Yücel, BAU Rektörü Prof. Dr. Şirin Karadeniz, öğretim üyeleri ve davetliler katıldı.3 ÇEŞİT ANA YEMEK 3 ÇEŞİT MEZEAna yemek olarak, balkabağı lapası, soğanlı marine edilmiş dana eti, dana eti ve yosun çorbası, meze olarak ise, baharatlı lahana turşusu, yeşil erik turşusu, kuru hamsi kızartma ve pilav yapıldı. Güney Kore'nin lezzetlerini öğrencilere anlatmak ve tanıtmak için İstanbul'a gelen şefler, gençlerin mutfakta çok çalışkan, samimi ve sorumluluk sahibi olduğunu söyledi."KENDİMİ TÜRK MUTFAĞINA ÇOK YAKIN HİSSEDİYORUM"Şef Seung Wook Shim, üç ana yemek üç tane de meze hazırladıklarını söyledi. Shim, Türk Konsolosluğu ile son yıllarda güçlü ilişkiler kurduklarını belirterek, "Böylece Türk yemeklerini yakından gördük, nasıl yapıldığı üzerine çalıştık. Kendimi Türk mutfağına çok yakın hissediyorum. Türk yemeklerinin sağlıklı olduğunu düşünüyorum. Ama bizim yemeklerle çok farklılık da var. Örneğin, bizde baklava gibi tatlılar hiç yok. Ayrıca, ıspanak ve yoğurdu birlikte yiyorsunuz, biz yoğurdu yemekte kullanmıyoruz. Yoğurtla ıspanak yemeği çok merak ediyorum" dedi."KEBABI ÇOK SEVİYORUM"2 gündür Türkiye'de olan Shim, ziyaretten oldukça memnun kaldığını aktararak "Lotte Hotel olarak yılda en 3 defa Türk yemeği yapıyoruz. Türk konsolosluğundan bize kebap getiriyorlar, deniyoruz. O kadar lezzetli, güzel ki çok seviyorum. Mutfakta yemek yaparken en önemli şey, çalışkan ve samimi olmak. Türk öğrencileri çok samimi buldum. Ayrıca çok çalışkanlar" diye konuştu.KORE'DE TÜRK MUTFAĞI HAFTASI YAPILACAKTürk mutfağını yurt dışında temsil etmek istediklerini söyleyen BAU Gastronomi Bölümü'nden öğretim üyesi Ecem Aslay ise, öğrencilere yeni vizyonlar açmayı hedeflediklerini belirterek, "10-15 Şubat arasında Güney Kore'de 'Türk mutfağı haftası' düzenleyeceğiz. Bu etkinlikte, 7 bölgeden yemeklerimizi tanıtacağız. Bu nedenle Güney Koreli şefler etkinlik öncesi okulumuza gelerek, kendi mutfaklarını tanıtmak istedi. Biz de Güney Kore'de geleneksel ve çok eski yemeklerimizi yapacağız. Türkiye'den birçok malzemeyi oraya götüreceğiz. Hünkarbeğendi'den başlayarak Giresun'un meşhur kiraz turşusu, Gaziantep'in baklavası gibi yöresel lezzetlerle gideceğiz. Ege Bölgesi'nden zeytinyağlı tabağı da yapacağız. Bulgur, tarhana gibi ürünlerimizi de götüreceğiz. Bu ürünlerle birlikte her bölgeyi tanıtmaya çalışacağız. Korelileri Türk mutfağıyla buluşturacağız" ifadelerini kullandı.JANG: FAVORİM TÜRK MEZELERİ VE KAHVALTISIGüney Kore ile Türkiye'nin derin bir ilişkisi olduğunu belirten Güney Kore Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Jessy Yeunju Jang da, böyle etkinliklerin çok önemli olduğunu vurguladı. Jang, "Biz Türkiye ile olan ilişkilerimize 'kan kardeşliği' diyoruz. Türk mutfağını gerçekten çok seviyorum, mezeler favorim. Mezelerin yanında Türk kahvaltısını da çok seviyorum çünkü diyetinizi ve sağlığınızı koruyabilmeniz adına içinde hem protein hem sebze hem de bal var. Zengin yiyeceklerin dengeli birleşimi o yüzden çok seviyorum" dedi.Türk ve Güney Kore mutfağındaki en büyük ortak noktanın taze ürünler kullanılması olduğunu söyleyen Jang, her iki ülke mutfağının da eski bir geçmişi yansıtarak zenginlik ve çeşitlilik barındırdığını dile getirdi.