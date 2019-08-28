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Güney Koreli sosyal medya fenomenleri ve blog yazarları Bursa'da

Bursa Valiliği koordinasyonunda, Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA), Bursa Kültür, Turizm ve Tanıtma Birliği ile Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Güney Marmara Bölge Temsil Kurulu iş birliğiyle Güney Koreli sosyal medya fenomenleri ve blog yazarları, Bursa'da ağırlanıyor.

28.08.2019 15:24 Güney Koreli sosyal medya fenomenleri ve blog yazarları Bursa'da
Bursa Valiliği koordinasyonunda, Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA), Bursa Kültür, Turizm ve Tanıtma Birliği ile Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Güney Marmara Bölge Temsil Kurulu iş birliğiyle Güney Koreli sosyal medya fenomenleri ve blog yazarları, Bursa'da ağırlanıyor.
BEBKA'dan yapılan açıklamaya göre, kardeş ve dost iki ülke arasında başlatılan turizm etkinlikleri kapsamında, Bursa'nın turizm paydaşları tarafından bir dizi etkinlik planlandı.
Kentin tanıtımına katkı sağlamak amacıyla Bursa'ya davet edilen Güney Koreli sosyal medya fenomenleri ve blog yazarlarından oluşan grup, 4 gün boyunca doğal, tarihi ve turistik bölgeleri gezecek.
Gruptakiler, Bursa'nın tarihi, kültürü ve yöresel lezzetlerini sosyal medya aracılığıyla takipçileriyle paylaşacak.
Organizasyonla Bursa'daki turizm aktörlerine yeni ticari fırsatlar sunulması, kentin daha etkili tanıtımının yapılarak turizmde Bursa markasının güçlendirilmesi hedefleniyor.

Bursa Valiliği, Bursa, Kültür Sanat

Kaynak: AA

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