Güney Koreliler Türk kirazının tadına bakacak

Konya'nın Toroslar üzerine kurulu Hadim ilçesinde yetişen ve büyük bölümü Avrupa ülkelerine gönderilen kiraz, bu yıl ilk kez Güney Kore'ye ihraç edildi.Dünyada kiraz üretimi yapılan birçok ülkede kiraz hasadı sona ererken Hadim'de, rakımın yer yer 2 bini bulduğu yaylalarda kiraz hasadı bütün hızıyla devam ediyor.Kirazların büyük bir çoğunluğu ihraç edilirken, her yıl ihracat yapılan ülkelere yenisi ekleniyor. Bu yıl da Güney Kore Tarım Bakanlığı ile yapılan anlaşma gereği Türkiye'den Güney Kore'ye ilk defa Hadim'den kiraz ihracatı başladı.Hadim Tarım ve Orman İlçe Müdürü Erol İşcan, AA muhabirine, ilçelerinde 34 bin dekarda kiraz üretimi yapıldığını ve bu yıl yaklaşın 18 bin ton rekolte beklediklerini söyledi.İlçelerinde 600 rakım ile 1900 rakım arasında kiraz üretimi yapıldığını ve bu yüzden kiraz sezonunun uzun bir süreyi kapsadığını ifade eden İşcan, "Aladağ tarafında haziran ayında başlayan hasat, yüksek kesimlerde ağustos sonunu bulabiliyor. Bu 3 aylık sezon büyük bir avantaj. Her yerde kiraz bitmişken bizde halen hasat devam ediyor. Şu anda ülkemizde Hadim, Kahramanmaraş'ın bazı yerleri ve Darboğaz'da kiraz var. Bunlar son turfanda kiraz. Bu bir avantaj." diye konuştu."Güney Kore'ye gerçekleştirilen ilk kiraz ihracatı"Hasat edilen kirazın çok büyük bir bölümünün çeşitli ülkelere ihraç edildiğinin altını çizen İşcan, şunları kaydetti:"Bu sene sezon 6 lira ile başladı, şimdi ise 12-13 lira arasında. Başta Avrupa ülkeleri ve Rusya olmak üzere birçok ülkeye buradan kiraz ihracatı yapılıyor. Pazar payımız her geçen yıl genişliyor. Bizim kirazımızın iriliği, tadı ve aroması çok farklı. Bahçelerimizin hemen hemen tamamında iyi tarım uygulaması yapılıyor. 3 senedir Güney Kore hükümeti ile Bakanlığımız arasında bir çalışma yürütüldü. Bu sonuçlanarak bir protokol imzalandı. Geçtiğimiz günlerde Güney Kore yetkilileri ilçemize geldi. Bahçeleri gezdiler, üretim aşamasını incelediler. Kirazımızın tadına baktılar. 4 bahçe belirlendi. Bu bahçelerden toplanan kirazların ihracatı için onay verildi. İlk tır yola çıktı. Bu ihracat, ülkemizden Güney Kore'ye gerçekleştirilen ilk kiraz ihracatı. Yani geçmişten bu yana gönül bağımız olan Güney Kore halkı ilk defa Türk kirazının tadına bakmış olacak. Bu yüzden önemli. Bu sene Güney Kore'ye çok fazla bir ihracat olmayabilir. Çünkü sezon sonu yaklaştı ama inşallah bunun devamı gelecek."Hadim'de dedelerinden kalan bahçelerde kiraz üretimi yapan, aynı zamanda Karaman Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Ahmet Çelik de ilçede 300-400 kişinin kiraz bahçelerinde çalıştığını anlattı.Bahçelerden büyük bir titizlikle toplanan kirazların, tek tek seçilip kasalara yerleştirildiğini ifade eden Çelik, her bir kirazın üzerinde büyük bir emek olduğunu bildirdi."Ülkemizin, ilçemizin adını tüm dünyada duyuruyoruz"Çelik, ürettikleri kirazların büyük bölümünün ihracata gittiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:"Bu sevindirici bir olay. Üretiyoruz, ürettiğimiz ürün ihraç ediliyor. Dünyanın en güzel yerlerinde, tatil merkezlerinde ürettiğimiz ürünler satılıyor. Ülkemizin, ilçemizin adını tüm dünyada duyuruyoruz. Bahçelerimiz modern bahçeler. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün katkılarıyla iyi tarım uygulamalarına geçtik. Üretimimizin her noktası kayıt altında. Bu da ürünün daha kolay satılmasına imkan tanıyor. Geçen gün Güney Kore Tarım Bakanlığından uzmanlar geldi. İlçe tarım müdürümüzle birlikte kiraz bahçelerini gezdiler. Ülkelerinin ihracat şartlarına uyan 4 tane bahçe tespit ettiler. Bu bahçelerden biri de benim bahçem. Bundan sonraki topladığımız kirazlar Güney Kore'ye gidecek. Bu ihracat Türkiye'den Güney Kore'ye yapılan ilk kiraz ihracatı olacak. Yani Güney Kore'ye Türkiye'den ilk kiraz ihracatı Hadim'den, ilçemizden de benim bahçemden yapılıyor. Bu yüzden çok mutlu ve gururluyum."