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Güney Marmara beyaz bir güne uyandı

Kar yağışı ve soğuk hava Bandırma'yı da etkisi altına aldı.

08.02.2020 14:45 | Son Güncelleme: 08.02.2020 14:46Güney Marmara beyaz bir güne uyandı
Kar yağışı ve soğuk hava 'yı da etkisi altına aldı.

Bandırma, ve Gönen'de vatandaşlar sabah saatlerinde karlı bir güne uyandı. Bandırma'nın , Beyköy ve Hıdır gibi kırsal mahalleleri ile yüksek kesimlerinde, Erdek ve Gönen'in kırsal mahallelerinde etkili olan kar yağışı ve soğuk hava sabah saatlerinde vatandaşlara zor ve bir o kadar da keyifli anlar yaşattı. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri yollarda tuzlama yaptı. Ekipler Devlet Hastanesi yolu üzerinde, Edincik Mahallesinde ve ihtiyaç duyulan diğer noktalarda tuzlama yaparak buzlanmadan dolayı oluşabilecek olumsuzluklara müdahale etti. Erdek'in Yukarı Yapıcı Mahallesi'nde ise kar yağışı sebebiyle kapanan yol belediye ekipleri tarafından açıldı. Bandırma Körfezi'nde yer alan Kapıdağ'a ise mevsimin ilk karı yağdı. - BALIKESİR

Bandırma, Edincik, Erdek, Güncel

Kaynak: İHA

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