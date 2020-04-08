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Güney Marmara'da "Evde kal' çağrısına büyük oranda uyuluyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Bursa, Eskişehir, Balıkesir, Çanakkale ve Bilecik'te "Evde Kal" çağrısına büyük oranda uyulurken, cadde ve sokaklarda sessizlik hakim.Bursa'da, Kovid-19 salgını öncesinde kalabalık olan bölgeler günü sakin geçiriyor.

08.04.2020 12:34 | Son Güncelleme: 08.04.2020 12:41
Güney Marmara'da
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Bursa, Eskişehir , Balıkesir , Çanakkale ve Bilecik 'te "Evde Kal" çağrısına büyük oranda uyulurken, cadde ve sokaklarda sessizlik hakim.
Bursa'da, Kovid-19 salgını öncesinde kalabalık olan bölgeler günü sakin geçiriyor. Tarihi Kapalı Çarşı ve Ulu Cami civarı, Kent Meydanı, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı başta olmak üzere şehir merkezinde genellikle yoğunluk yaşanmıyor.
Polis ekipleri meydanlara çıkan bazı yollarda önlem alarak zorunlu olmadıkça vatandaşların geçişine izin vermiyor.

Eskişehir'de kent merkezinde geçmişte yoğunluğun görüldüğü Vilayet Meydanı, İsmet İnönü Caddesi, İki Eylül Caddesi ve Hamamyolu Caddesi'nde halkın büyük oranda evden çıkmaması nedeniyle sakinlik yaşanıyor.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yapılan "evde kal Türkiye" çağrısına Yalova'da büyük oranda uyuluyor.
Yapılan uyarılar, kentin sahil şeridi başta olmak üzere işlek caddelerinin en sakin günlerini yaşamasını sağladı.
Altınova ilçesindeki tersanelere tamir, bakım ve onarım için gelen yabancı bandıralı gemiler ise tedbirler kapsamında Çiftklikköy ve Altınova açıklarında bekletiliyor.
Bilecik'te, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamındaki "Evde Kal Türkiye" çağrısına büyük oranda uyuldu. Kentin işlek noktası olan Tevfik Bey Caddesi ile Cumhuriyet meydanlarında sokağa çıkılmaması uyarıları karşılık buldu.
Belirli noktalarda görev yapan polis ekipleri, uyarılara dikkate alarak maske ve eldiven takarak görevlerini yerine getiriyor. Ayrıca sokağa çıkma kısıtlaması bulunanlara yönelik denetleme uygulamaları sürüyor.
Balıkesir'de Cumhuriyet Meydanı, Zağnos Paşa Cami, Toplu Taşıma Merkezi gibi daha önce kalabalık olan yerlerde de yoğunluk yaşanmıyor.
Çanakkale'de şehir merkezindeki en yoğun noktalar salgın nedeniyle dışarı çıkmayan vatandaşlar nedeniyle boş kaldı.
Kayserili Ahmet Paşa Caddesi ve Kordon Boyu bölgesinde sabah saatlerinde işe gidenler olurken diğer saatlerde ise sessizlik yaşandı.

Kaynak: AA

Etiketler: Balıkesir, Eskişehir, Evde Kal, Bilecik, Güncel
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