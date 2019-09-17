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Güney Marmara'da havalar serinleyecek

Güney Marmara'da hava sıcaklıklarının cumartesi gününe kadar 8 ila 14 derece azalacağı tahmin ediliyor.

17.09.2019 11:12Güney Marmara'da havalar serinleyecek
Güney Marmara'da hava sıcaklıklarının cumartesi gününe kadar 8 ila 14 derece azalacağı tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminlerine göre, Bursa'da yarın 32 dereceye çıkacak en yüksek hava sıcaklığı, perşembe 30, cuma 24, cumartesi de 19 dereceye düşecek.
Havanın yarın az bulutlu, perşembe ve cumartesi parçalı bulutlu geçeceği Bursa'da, cuma günü sağanak bekleniyor.
Balıkesir'de de hava sıcaklıklarında sert bir düşüş görülecek. Kentte yarın 34 dereceye yükselecek hava sıcaklığı, perşembe günü 30, cuma 22, cumartesi 20 dereceye gerileyecek. Hava yarın az bulutlu, takip eden 3 günde ise parçalı bulutlu geçecek.
Yalova'da da sıcaklıklarda 13 derecelik düşüş olacak. Bu kentte yarın 31 dereceye ulaşacak sıcaklık, perşembe günü 27, cuma 22, cumartesi 18 dereceye inecek. Havanın yarın parçalı, perşembe ve cumartesi az bulutlu seyredeceği Yalova'da, cuma günü için sağanak öngörülüyor.
Çanakkale'de sıcaklıklardaki azalma, Güney Marmara'nın diğer şehirlerine nispeten fazla olmayacak. Şehirde sıcaklıklar yarın ve perşembe günü 30, cuma ve cumartesi de 22 derecelerde seyredecek. Çanakkale'de havanın yarın az, diğer üç gün boyunca da parçalı bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

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Kaynak: AA

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