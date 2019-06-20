20.06.2019 12:19
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"Güney Marmara İlleri UMKE Bölge Eğitim Kampı" başladı

"Güney Marmara İlleri UMKE Bölge Eğitim Kampı" başladı

Yalova'da, "17. Bölge Güney Marmara İlleri UMKE Bölge Eğitim Kampı" başladı.

Yalova'da, "17. BölgeGüney Marmaraİlleri UMKE Bölge Eğitim Kampı" başladı.
İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, kampın Yalova,Çanakkale,BursaveBalıkesirillerinden ekiplerin katılımıyla merkeze bağlı Güneyköy'de başladığı belirtildi.
Kampın üç gün süreceği duyurulan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Kampta UMKE gönüllüleri ile Yalova Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü (AFAD), Yalova İtfaiyesi ve 112 ambulansları yer alıyor. Kamp boyunca orman içinde kurulan tesislerde gerçeği aratmayacak şekilde trafik kazası, olay yeri müdahale, arama kurtarma tatbikatları gerçekleştiriliyor."
Açıklamada, Yalova ValisiMuammer Erolve İl Sağlık Müdürü Halim Ömer Kaşıkcı'nın kampı ziyaret ederek tatbikatları izlediği, UMKE sorumluları ve gönüllülerinden bilgi aldığı ifade edildi.
Kaynak: AA
Yalova,Güney,Marmara,Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi,Sağlık

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