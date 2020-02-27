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Güney Sudan 15 tutuklu çocuk askeri serbest bıraktı

Güney Sudan'da, iç savaşta muhalif gruplarla birlikte savaşan ve tutuklanan 15 çocuk asker serbest bırakıldı.

27.02.2020 15:28 | Son Güncelleme: 27.02.2020 15:28Güney Sudan 15 tutuklu çocuk askeri serbest bıraktı
Güney Sudan'da, iç savaşta muhalif gruplarla birlikte savaşan ve tutuklanan 15 çocuk asker serbest bırakıldı.
Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonundan (UNICEF) yapılan açıklamaya göre, yaşları 16 ile 18 arasında değişen ve geçen yıl ülkenin kuzeyinde yakalanan çocuk askerler, demir parmaklıklardan kurtularak yeni bir hayata başladı.
Serbest kalan çocuklar, geçici koruma merkezinde alacakları psikolojik desteğin ardından aileleriyle buluşacak.
Güney Sudan'da iç savaş sırasında yaklaşık 20 bin çocuk askerin kullanıldığı tahmin edilirken, şimdiye kadar 3 binden fazlası serbest bırakıldı.
Ülkede, Devlet Başkanı Salva Kiir Mayardit ile muhalif lider Riek Machar arasında varılan anlaşma sonrası geçen hafta geçiş hükümeti kurulmuştu.
Sudan'dan 2011'de ayrılarak bağımsızlığını ilan eden Güney Sudan, Mayardit'in 16 Aralık 2013'te yardımcısı Machar'ı "darbe teşebbüsü" iddiasıyla görevden almasının ardından iç savaşa sürüklenmişti.

Güney Sudan, Sudan, Güncel

Kaynak: AA

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