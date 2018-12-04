Güney Sudan'da 12 Günde 150 Fazla Kadın ve Kız Çocuğu Tecavüz Kurbanı

04 Aralık 2018 Salı 10:49



04 Aralık 2018 Salı 10:49

Birleşmiş Milletler, Güney Sudan'da son 12 günde yardım merkezlerine başvuran 150'den fazla kadın ve kız çocuğunun tecavüz kurbanı olduğunu bildirdi.Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Başkanı Henrietta Fore, Birleşmiş Milletler (BM) İnsani Yardım Ofisi (OCHA) Genel Sekreteri Mark Lowcock, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu İcra Direktörü Dr. Natalia Kanem tarafından yapılan ortak açıklamada, Güney Sudan'da son 12 günde yardım merkezlerine başvuran 150'den fazla kadın ve kız çocuğu tecavüz kurbanı olduğunu bildirildi. Açıklamada tecavüz vakalarının sayısının, bildirilmediği için kaydedilenden çok daha fazla olduğu belirtildi. Güney Sudan'ın kuzeyinde bulunan Bentiu şehrine çoğu üniformalı olan silahlı kişiler tarafından saldırılar gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada saldırıları kınayan 3 ajans, suçluların adaletle karşı karşıya kalmasını sağlamak için Güney Sudan yetkililerini aradı.Geçtiğimiz hafta Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) tarafından yapılan açıklamada, 125 kadın ve kız çocuğunun uluslararası yardım kuruluşları tarafından kurulan acil gıda dağıtım merkezlerine giderken tecavüz edildiği bildirilmişti. MSF, kurbanların tecavüze uğramalarının yanı sıra çoğunun sopalarla ve tüfeklerle dövülmüş olduklarını ve kıyafetlerinin, ayakkabılarının, paralarının ve yiyecek yardımı için kullandıkları kartlarının çalındığını söyledi.Güney Sudan'da 2013'ten bu yana süren iç savaşta korkunç düzeyde cinsel şiddet vakaları yaşandı. 2018'in ilk yarısında kadınların ve kız çocukların hedef alındığı 2 bin 300 vaka kaydedildi. BM, kurbanların yüzde 20'den fazlasının çocuk olduğunu bildirdi. Güney Sudan'da ebe olarak çalışan MSF'den Ruth Okello, "3 yıldır Güney Sudan'da çalışıyorum, tıbbi bakım programlarımıza ulaşan cinsel şiddet mağdurlarında bu kadar çok sayıda artışı daha önce hiç görmedim" dedi.Geçtiğimiz ay BM uzmanlarından oluşan bir heyet, Güvenlik Konseyi'ne verdiği raporda, Güney Sudan'da cinsel şiddet ve insan hakları ihlallerinin endişe verici düzeyde olduğunu açıklamıştı.Konsey, 18 Aralık'ta Güney Sudan'daki krizi tartışacak. - JUBA