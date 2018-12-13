Güney Sudan'da 15 Bin Çocuk ya Ailesinden Ayrı ya da Kayıp

ADDİS Güney Sudan
iç savaşının son bulmasına rağmen hala 15 bin çocuğun ailesinden kopuk ya da kayıp olduğu bildirildi. Birleşmiş Milletler
Çocuklara Yardım Fonundan (UNICEF) yapılan yazılı açıklamada, yaklaşık 5 yıl süren iç savaşın ardından yeniden barış tohumlarının ekilmesine rağmen ülkede ailesinden koparılmış ya da kayıp olan 15 bin çocuğun olduğu belirtildi.
Çatışmaların başından bu yana örgütün 6 bin çocuğun ailesine ya da bakımevlerine ulaşmasına katkıda bulunduğu kaydedilen açıklamada, çocukların savaş sırasında çektiği acıların tahayyül edilemez boyutlarda olduğu vurgulandı.
Açıklamada, ailesine kavuşmuş çocukların yarısının hala yardıma ihtiyaç duyduğu, imzalanan son barış anlaşmasının insani yardımların yerine ulaştırılmasının hızlanmasına yardımcı olabileceği ifade edildi.
UNICEF rakamlarına göre, ülkede yaklaşık 1,2 milyon çocuk yetersiz beslenme sorunuyla karşı karşıya bulunuyor, 2,2 milyon çocuk da okula gidemiyor.
Sudan'dan 2011'de ayrılarak bağımsızlığını ilan eden Güney Sudan, Devlet Başkanı Salva Kiir Mayardit'in 16 Aralık
2013'te yardımcısı Riek Machar'ı "darbe teşebbüsü" iddiasıyla görevden almasının ardından iç savaşa sürüklenmişti.
Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesi (IGAD) gözetiminde yürütülen barış görüşmeleri sonucu, taraflar defalarca barış ve ateşkes anlaşması imzalasa da çatışmalar yeniden patlak vermişti.
Geçen eylül ayında Etiyopya
'nın başkenti Addis Ababa
'da düzenlenen 33. IGAD Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı'nda bir araya gelen muhalif lider Machar ve Mayardit barış anlaşmasına imza atmıştı.
Güney Sudan,Sudan
13 Aralık 2018 Perşembe 15:16