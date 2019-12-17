Güney Sudan'da, milli birlik hükümeti kurulmasında anlaşıldı

Güney Sudan Devlet Başkanı Salva Kiir Mayardit ile muhalif lider Riek Machar, milli birlik hükümeti kurulması konusunda anlaştı.

Mayardit ile Machar, başkent Cuba'da 3 gün süren görüşmelerin sonunda şubata kadar güç paylaşımını kapsayan geçici milli birlik hükümeti kurulması konusunda uzlaştı.

Güney Sudan Devlet Başkanı Mayardit ve muhalif lider Machar, kasım başında, geçiş hükümetinin 100 gün ertelenmesinde anlaşmıştı.

Geçen yıl yenilenen barış anlaşmasına göre, tarafların 12 Kasım'da hükümeti kurması planlanıyordu.

Sudan'dan 2011'de ayrılarak bağımsızlığını ilan eden Güney Sudan, Devlet Başkanı Mayardit'in 16 Aralık 2013'te yardımcısı Machar'ı "darbe teşebbüsü" iddiasıyla görevden almasının ardından iç savaşa sürüklenmişti.?

Hükümetler Arası Kalkınma Otoritesi (IGAD) gözetiminde yürütülen barış görüşmeleri sonucu, taraflar defalarca barış ve ateşkes anlaşması imzalasa da çatışmalar yeniden patlak vermişti.

Kaynak: AA