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Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin tek kayak merkezi Karacadağ'a mevsimin ilk karı yağdı

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin tek kayak merkezi olan Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki Karacadağ'a mevsimin ilk karı düştü.

05.12.2019 18:56 | Son Güncelleme: 05.12.2019 18:56Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin tek kayak merkezi Karacadağ'a mevsimin ilk karı yağdı
Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin tek kayak merkezi olan 'nın ilçesindeki 'a mevsimin ilk karı düştü.
İlçeye 45 kilometre mesafedeki bin 919 rakımlı Karacadağ'ın zirvesi, akşam saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan kar yağışı dolayısıyla beyaza büründü.
Bölgeye ulaşımın sağlandığı öğrenilirken kar yağışının kayak için yeterli olmadığı belirtildi.
Kar yağışının aralıklarla devam ettiği Viranşehir-Diyarbakır kara yolunda da ulaşım açısından bir sorun yaşanmadığı öğrenildi.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Karacadağ, Şanlıurfa, Siverek, Güncel

Kaynak: AA

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