Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Güneydoğu Anadolu için sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü, Güneydoğu Anadolu Bölgesi için sağanak yağış uyarısında bulunarak, muhtemel ani sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olunması çağrısında bulundu.

03.04.2020 14:20 | Son Güncelleme: 03.04.2020 14:20
Güneydoğu Anadolu için sağanak yağış uyarısı
Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü, Güneydoğu Anadolu Bölgesi için sağanak yağış uyarısında bulunarak, muhtemel ani sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olunması çağrısında bulundu.

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Diyarbakır Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde gök gürültülü kuvvetli sağanak yağışın beklendiği belirtildi. Açıklamada, "Bugün Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların gece saatlerine kadar Diyarbakır'ın kuzey ve doğu kesimlerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım ve küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Etiketler: Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Diyarbakır, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Güneydoğu Anadolu için sağanak yağış uyarısı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Salgın önlemlerine aykırı yolcu taşıyan minibüs trafikten men edildi Haberler
Salgın önlemlerine aykırı yolcu taşıyan minibüs trafikten men edildi
Kendisine iletilen Mansur Yavaş’ın yasak önerisini aynı gün hayata geçirdi Haberler
Kendisine iletilen Mansur Yavaş'ın yasak önerisini aynı gün hayata geçirdi
Taburcu olan Terim, hakareti affetmeyecek! Suç duyurusunda bulundu Haberler
Taburcu olan Terim, hakareti affetmeyecek! Suç duyurusunda bulundu
Koronavirüs sebebiyle yüzlerce otobüs Yenikapı miting alanını doldurdu Haberler
Koronavirüs sebebiyle yüzlerce otobüs Yenikapı miting alanını doldurdu
Günün en acı fotoğrafı Türkiye’den! Koronadan ölen annesine mezarda kavuştu Haberler
Günün en acı fotoğrafı Türkiye'den! Koronadan ölen annesine mezarda kavuştu
Türk bilim insanları koronavirüsü 15 saniyede öldüren cihaz tasarladı Haberler
Türk bilim insanları koronavirüsü 15 saniyede öldüren cihaz tasarladı
Almanya Başbakanı Merkel’in koronavirüs karantinası bitti Haberler
Almanya Başbakanı Merkel'in koronavirüs karantinası bitti
Dadaşların 3 kişiden fazla yan yana dolaşması yasaklandı Haberler
Dadaşların 3 kişiden fazla yan yana dolaşması yasaklandı

Son Dakika Güncel Haberleri

15:34: Elazığ'da yayalar için sınırlandırılan caddeler araç trafiğine de kapatıldı - Haber 15:34: Sahaf Emin Nedret İşli: "Yazmaların arasında gözyaşı döktüğüm de oldu" - Haber 15:34: Koronavirüsle mücadele - Haber 15:33: Johnson'dan karantina açıklaması: Hala ateşim var, izolasyona devam edeceğim - Haber 15:33: Çayırova'da yaşlılara 24 saat hizmet veriliyor - Haber 14:53: 65 yaşa sokağa çıkması yasağı, Mansur Yavaş'ın fikriymiş - Haberler 14:37: Yüzlerce otobüs koronavirüs salgını sebebiyle Yenikapı miting alanını doldurdu - Haber 14:09: Sosyal izolasyona uymadan yolcu taşıyan minibüs trafikten men edildi - Haber 13:36: Almanya Başbakanı Merkel'in koronavirüs karantinası sona erdi - Haber 13:21: Türk bilim insanları koronavirüsü 15 saniyede öldüren cihaz tasarladı - Haber 12:36: Son Dakika: İspanya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 10 bin 935'e yükseldi - Haber 12:30: Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden 8 aylık hamile kadının bebeği de kurtarılamadı - Haberler