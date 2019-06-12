Güneydoğu Asya'da GrabCar'a müşteri bilgilerini paylaşma cezası

Kaynak: AA

KUALA Güneydoğu Asya ülkelerinin Uber'i olarak bilinen Singapur merkezli taksi çağırma uygulaması GrabCar'a, çok sayıda kullanıcısının kişisel bilgilerini ifşa ettiği gerekçesiyle 16 bin Singapur doları (68 bin TL) para cezası verildi.Singapur basınında yer alan haberlerde GrabCar'ın, 2017'de yetkisiz şekilde 120 bin 747 kullanıcısının isim, cep telefonu numarası ve e-posta adreslerini bir grup kişiyle paylaştığı belirtildi.Söz konusu paylaşımların ardından çok sayıda GrabCar kullanıcısının özel hayatının olumsuz etkilendiğini ifade eden Singapur Kişisel Veri Koruma Komisyonu Şefi Tan Kiat How, "Bu ihmali tespit etmemizin ardından gerekli soruşturmaları dün başlattık." dedi.Komisyonun verdiği emirle taksi uygulamasının kullanıcı verisi paylaşmayı imkansız kılacak değişiklikler yaptığını kaydeden Tan, bu ihmalden ötürü firmaya 16 bin Singapur doları ceza kestiklerini bildirdi.Singapur'da 2012'de uygulamaya konulan GrabCar'ın kullanımı, kısa sürede tüm Güneydoğu Asya ülkelerinde yayıldı.Grab uygulaması aktif olduğu ülkelerde aynı zamanda yemek dağıtımı ve kargo hizmetleri de sunuyor.