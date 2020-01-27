Güneydoğu Asyalı Öğrenciler Zirvesi İstanbul'da yapıldı

Güneydoğu Asyalı Öğrenciler Birliği tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Güneydoğu Asyalı Öğrenciler Zirvesi'nde başta Türkiye ve ASEAN ilişkileri olmak üzere ASEAN ülkelerinin geleceği ve Doğu Türkistan sorunu İstanbul 'da yapılan zirvede ele alındı.

Türkiye'deki Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) ülkelerinden öğrencileri tek çatı altında toplamak üzere 2019'da kurulan Güneydoğu Asyalı Öğrenciler Birliği'nin, 'sürdürülebilir bir gelecek için iş birliği' temasıyla düzenlediği Güneydoğu Asyalı Öğrenciler Zirvesi, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (FSMVÜ) Haliç Yerleşkesi'nde gerçekleştirildi.

Özellikle Malezya, Endonezya, Tayland ve Filipinler'den gelen öğrenciler, Türkiye'de öğrenci birlikleri ve kulüpleri kurarak hem ülkeler arasındaki ilişkilere katkı sağlamak hem kültürlerarası diyaloğu artırmak hem de kendi aralarında iletişim ve birlikteliği güçlendirmeyi hedefliyor.

Gün boyu süren konferansta, Türkiye'nin ASEAN ülkeleri ile ilişkilerinden Güneydoğu Asya'nın gelecek vizyonuna, öğrencilerin bölge üzerindeki rolünden bölge sorunlarına kadar farklı başlıklarda bildiriler sunuldu.

Zirve'nin ev sahipliğini üstlenen FSMVÜ Rektörü ve Osmanlı-Malay Dünyası Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Fahameddin Başar, 300 milyonluk Malay coğrafyasını tarihi, sosyal, siyasi, iktisadi, kültürel ve diğer yönleriyle çalışarak Türkiye ve Malay dünyası arasında dostluk köprüleri inşa ettiklerini söyledi.

"ÜLKELER ARASI İŞ BİRLİĞİ ŞART"

Güneydoğu Asya ülkelerinden Türkiye'ye gelen öğrencilere destek olduklarını belirten Prof. Dr. Başar, "Osmanlı Malay Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi'ni 2016 yılında kurduk. Bu kapsamda Güneydoğu Asyalı öğrenciler, bizi kendi üniversiteleri gibi görüyor. Her etkinliklerinde bizimle iş birliği yapmak istiyor. Öğrenciler, bölgelerindeki sorunları, Güneydoğu Asya ülkeleriyle Türkiye arasındaki ilişkileri ele alacağı bir zirve gerçekleştirdi. Güneydoğu Asyalı öğrencilerimiz çok sıcak kanlı, çalışkan ve başarılı öğrenciler, onları çok seviyoruz. İnsanlar ve devletler arasında ilmi, kültürel ve sosyal iş birliğinin şart olduğunu düşünüyoruz" dedi.