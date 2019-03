Güneydoğu Bölgesel Kariyer Fuarı Açıldı

Kaynak: AA

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Salim Atay, "Türkiye'nin her yanına imkanları eşit sağlıyoruz. Yeter ki siz değerli öğrenciler de gelin, şirketlerin aradığı yeteneklerin siz olduğunuzu onlara gösterin. Bu ülkede her gencin bir yetenek olduğuna inanıyoruz. Lütfen siz de kendinize inanın." dedi.Cumhurbaşkanlığı himayesinde Dicle Üniversitesi (DÜ) ev sahipliğinde bölgedeki 7 üniversitenin katkılarıyla düzenlenen Güneydoğu Bölgesel Kariyer Fuarı, törenle açıldı.Atay, DÜ Kültür ve Kongre Merkezi'ndeki törende yaptığı konuşmada, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, organizasyonu himayelerine alarak gençliğe verdiği önemi gösterdiğini belirtti.Erdoğan'ın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine başladığında, henüz çöpü toplanmayan, suyu akmayan kentte ilk yaptığı işlerden birinin Anadolu'dan gelen öğrencilerin konaklama, barınma ve burs imkanlarıyla ilgilenmek olduğunu anlatan Atay, Erdoğan'ın, hayatı boyunca gençleri koruma, kollama yönünde istekli ve ısrarlı davrandığını, bu çabası ve samimiyetinin kendisini Türkiye Cumhurbaşkanı yaptığını vurguladı.Atay, kariyer fuarlarını, 8 bölgede 87 üniversitenin katılımıyla düzenlediklerini ifade etti.Fuarın bir ayağının da Diyarbakır'da olmasını önemsediklerini dile getiren Atay, "Türkiye'nin her bir yanına imkanları eşit sağlıyoruz. Yeter ki siz değerli öğrenciler de gelin, şirketlerin aradığı yeteneklerin siz olduğunuzu onlara gösterin. 'Yetenek her yerde' derken, bu ülkede her gencin bir yetenek olduğuna inanıyoruz. Lütfen siz de kendinize inanın. Onlarca şirket de buna inandığı için buraya geldi." diye konuştu.Gençlerin geleceğe dair hayallerini geniş tutup, kariyer hedeflerini yükseltmeleri gerektiğini belirten Atay, "Belki şimdi aklınızda 'Devlette bir kadro alayım' vardır. O zaman bunun yegane hedef olmayacağını göreceksiniz. Çünkü biz aynı zamanda çok zengin, gelişmiş özel sektörü de olan bir ülkeyiz." ifadelerini kullandı.Kariyer fuarlarını Türkiye'nin yanı sıra dünyanın dört bir yanında düzenlediklerini bildiren Atay, "Türkiye'nin sadece dünya siyasetinde güçlü söylemleri olan bir ülke olmadığını, aynı zamanda bunu destekleyecek üretiminin, sanayisinin, teknolojisinin olduğunu dünyaya göstereceğiz." şeklinde konuştu."Amaç gençleri geleceğe hazırlamak"Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu da açılan bütün üniversitelerin, sağlanan bütün imkanların ve yapılan bütün etkinliklerin, gençleri geleceğe hazırlamak için olduğunu söyledi.Stantlar arasında gezerken büyük enerjiyle karşılaştığını, her biri gelecekte ülkeyi daha güzel geleceğe taşıyacak, bilgi, birikim ve kişilikleriyle Türkiye'ye değer katacak gençleri gördüğünü vurgulayan Güzeloğlu, "Her birinizin bir değer olduğunu biliyoruz. Sahip olduğunuz birikimlerinizle artık tüketen değil üreten, kullanan değil yazan, teknoloji ithal değil ihraç eden bir geleceğin hazırlayıcısı olacağınıza inanıyoruz." dedi."Fuarların amacı ülkemize hizmet etmek"DÜ Rektörü Prof. Dr. Talip Gül de böyle önemli bir etkinliğe ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını dile getirdi.Fuarın asıl amacının öğrenciler ile sektör ve firma temsilcilerini bir araya getirmek olduğunu belirten Gül, şunları kaydetti:"Bu fuarların amacı bir nevi öğrencilere hizmet etmek, dolayısıyla ülkemize hizmet etmektir. Bu fuarda başta mevcut öğrencilerimiz olmak üzere, mezun öğrencilerimiz ve hatta ortaöğretim öğrencileri de farklı sektörler, firmalar ve kamu kurumlarıyla bir araya gelecek, tanışacak, görüşecek ve bir kariyer basamağı olarak bu fuarı değerlendirecek."Törene, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, Batman, Bingöl, Bitlis, Fırat, Mardin Artuklu ve Şırnak üniversitelerinin rektörleri de katıldı.Konuşmaların ardından protokol üyeleri stantları gezerek, öğrenciler ve firma temsilcileriyle görüştü.Fuar kapsamında Diyarbakır Adliyesinde görevli hakim, savcı ve idari personel tarafından temsili duruşma gerçekleştirildi.Etkinlikte, üniversite öğrencileri ile kamu ve özel sektör temsilcileri, kariyer ve istihdam konularında görüşme olanağı bulacak.