Güneydoğu'da 28 Şubat Açıklaması

Kaynak: İHA

Güneydoğu'nun çeşitli illerinde 28 şubat postmodern darbenin yıl dönümü dolayısıyla basın açıklaması gerçekleştirildi.Diyarbakır, Şırnak, Batman, Martin ve Siirt'te, 28 şubat postmodern darbenin yıl dönümü nedeni ile basın açıklamaları gerçekleştirildi.DiyarbakırAK Parti Diyarbakır İl Bşakanlığı tarafından Ulu Cami önünde düzenlenen açıklamada, çok sayıda vatandaş katıldı. Burada basın açıklamasını okuyan AK Parti Diyarbakır İl Başkan Yardımcısı Müzeyyen Kaya, postmodern darbenin yıl dönümünde demokrasiye yönelik tüm müdahalelerin bir insanlık suçu olduğunu haykırmak için bugün bir arada olduklarını söyledi. Kaya, "Yıllar önce bugün, demokrasiyi hazmedemeyen vesayet odakları yetkilerinin dışında devlet gücünü kullanarak millet iradesi ile seçilen siyasi iradeye müdahale etme girişiminde bulunmuşlardır. Darbeciler, 28 şubatta meşru bir iktidara karşı, tıpkı 12 eylülde olduğu gibi gayrimeşru bir müdahalede bulundular. Ülkemizi hukuk devleti olmaktan çıkarıp ideolojik zulümleri ile insanları değerlerine, inançlarına, kültürüne göre bölerek kategorize ettiler. O gün hakları zorla elinden alınanlar, siyaset yapması engellenenler, başörtüsü nedeni ile eğitim hakkından edilenler, bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletimize hakkıyla hizmet etmektedir. Aziz milletimiz 15 temmuz alçak darbe girişiminde demokrasi destanı yazarak Anadolu topraklarında darbeler tarihine nokta koymuştur. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde vesayet odaklarına ve darbeci zihniyete karşı AK Parti olarak kararlı tavrımızdan ödün vermedik vermeyeceğiz. 28 şubat müdahalesinden 22 yıl sonra güçlü demokrasisi ve artan öz güveni ile ilham kaynağı olan bir Türkiye var artık" dedi.Açıklamanın ardından grup sessizce dağıldı.ŞırnakŞırnak'ta AK Parti İl Başkanlığı önünde düzenlenen açıklamaya vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Burada basın açıklamasını okuyan AK Parti Şırnak İl Başkanı İbrahim Halil Erkan, tüm darbeleri ve darbe girişimlerini şiddet ve nefretle kınadıklarını söyledi. Erkan, "Türkiye Cumhuriyeti, 28 Şubat 1997 tarihinde 'demokrasiye balans ayarı' bahanesiyle karanlık bir sürecin içerisine itilmiştir. Postmodern darbenin yıl dönümünde demokrasiye yönelik tüm müdahalelerin bir insanlık suçu olduğunu haykırmak için bugün bir aradayız. Yıllar önce bugün, demokrasiyi bir türlü hazmedemeyen vesayet odakları, yetkilerinin dışında devlet gücünü kullanarak, millet iradesiyle seçilen siyasi iradeye müdahale etme girişiminde bulunmuşlardır. Darbeciler 28 şubatta meşru bir iktidara karşı tıpkı 12 eylülde olduğu gibi gayrimeşru bir müdahalede bulundu. O gün hakları zorla elinden alınanlar, siyaset yapması engellenenler, başörtüsü nedeniyle eğitim hakkından edilenler bugün TBMM'de milletimize hakkıyla hizmet etmektedir. Aziz milletimiz 15 temmuz alçak darbe girişiminde demokrasi destanı yazarak Anadolu topraklarında darbeler tarihine nokta koymuştur. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde vesayet odaklarına ve darbeci zihniyete karşı AK Parti olarak kararlı tavrımızdan ödün vermedik, vermeyeceğiz" diye konuştu.BatmanBatman'da Atatürk Parkı'nda yapılması planlanan 28 şubat açıklaması, havanın yağmurlu olması nedeniyle AK Parti Batman Seçim Lokali önünde gerçekleştirildi. Açıklamaya, AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir, AK Parti Belediye Başkan adayı Murat Güneştekin, AK Parti İl Başkanı Akif Gür, AK Parti yönetimi, partililer, çok sayıda STK temsilcisi ve vatandaşlar katıldı. Burada basın açıklamasını okuyan Av. Hüseyin Borak, Türkiye Cumhuriyeti'nin 28 Şubat 1997 tarihinde 'demokrasiye balans ayarı' bahanesiyle karanlık bir sürecin içerisine itildiğini söyledi. Borak, şöyle devam etti:"Post modern darbenin yıl dönümünde demokrasiye yönelik tüm müdahalelerin bir insanlık suçu olduğunu haykırmak için bugün bir aradayız. Yıllar önce bugün, demokrasiyi bir türlü hazmedemeyen vesayet odakları, yetkilerinin dışında devlet gücünü kullanarak, millet iradesiyle seçilen siyasi iradeye müdahale etme girişiminde bulunmuşlardır. Tanklardan aldıkları güçle devirlerinin bin yıl süreceği rüyasını görenler, birliğimizi ve bütünlüğümüzü gasp etmeye teşebbüs etmiş; ancak bu devletin gerçek sahipleri olan milletimizin iradesine vurulmaya çalışılan pranga Allah'ın izni ile 10 yıl sürmeden tarihin derinliklerinde kaybolup gitmiştir."MardinAK Parti Mardin İl Başkanlığı'nda düzenlenen basın açıklamasında konuşan AK Parti Mardin İnsan Hakları Başkanı Mahir Karaboğa, 'demokrasiye balans ayarı' bahanesiyle karanlık bir sürecin içerisine itildiğini belirterek, postmodern darbenin yıl dönümünde demokrasiye yönelik tüm müdahalelerin bir insanlık suçu olduğunu haykırmak için bugün bir arada olduklarını söyledi. Karaboğa, şunları söyledi:"Yıllar önce bugün, demokrasiyi bir türlü hazmedemeyen vesayet odakları, yetkilerinin dışında devlet gücünü kullanarak, millet iradesiyle seçilen siyasi iradeye müdahale etme girişiminde bulunmuşlardır. Siyaset sahnesinden silinmesi için okuduğu şiir gerekçe gösterilerek 'muhtar' olmasına dahi tahammül edilemeyen Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan, bugün milli iradeden aldığı güç ve inançla, vesayetçilerden, zulmedenlerden ve darbecilerden hukuk yoluyla hesap sormaktadır. Aziz milletimiz 15 temmuz alçak darbe girişiminde demokrasi destanı yazarak Anadolu topraklarında darbeler tarihine nokta koymuştur. Darbeci zihniyeti tarihin karanlık sayfalarına gömen hükumetimiz ve milletimiz sayesinde artık hiç kimse devletin gücünü kullanarak milli iradeye kast etmeyi aklının ucundan bile geçiremez."SiirtAK Parti Siirt İl Başkanlığı'nda düzenlenen basın açıklamasını AK Parti İl Başkanı Fuat Özgür Çalapkulu okudu. Çalapkulu, Türkiye Cumhuriyeti'nin, 28 Şubat 1997 tarihinde 'demokrasiye balans ayarı' bahanesiyle karanlık bir sürecin içerisine itildiğini belirtti. Postmodern darbenin yıl dönümünde demokrasiye yönelik tüm müdahalelerin bir insanlık suçu olduğunu haykırmak için bir araya geldiklerini belirten Çalapkulu, şunları kaydetti:"Yıllar önce bugün, demokrasiyi bir türlü hazmedemeyen vesayet odakları, yetkilerinin dışında devlet gücünü kullananların millet iradesiyle seçilen siyasi iradeye müdahale etme girişiminde bulunmuşlardır. Tanklardan aldıkları güçle devirlerinin bin yıl süreceği rüyasını görenler birliğimizi ve bütünlüğünü gasp etmeye teşebbüs etmiş. Ancak bu devletin gerçek sahibi olan milletimizin iradesine vurulmaya çalışılan pranga Allah'ın izniyle 10 yıl sürmeden tarihin derinliklerinde kaybolup gitmiştir. Darbeciler 28 şubatta meşru bir iktidara karşı tıpkı 12 eylülde olduğu gibi gayrimeşru bir müdahalede bulundular. Bürokraside yer alan üst düzey yöneticilere haksız ve hukuksuz operasyonlar yapılarak sindirme politikası izlediler. Aziz milletimiz 15 temmuz alçak darbe girişiminde demokrasi destanı yazarak Anadolu topraklarında darbeler tarihine nokta koymuştur. Darbeci zihniyeti tarihin karanlık sayfalarına gömen hükumetimiz ve milletimiz sayesinde artık hiç kimse devletin gücünü kullanarak milli iradeye kast etmeyi aklının ucundan bile geçiremez. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde vaziyet odaklarına ve darbeci zihniyete karşı AK Parti olarak kararlı tavrımızdan ödün vermedik, vermeyeceğiz." - DİYARBAKIR