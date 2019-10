Güneydoğu'da "Barış Pınarı Harekatına" destek

Diyarbakır, Şırnak ve Siirt'te sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Türkiye 'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından yürütülen Barış Pınarı Harekatı'na açıklamalarıyla destek verdi.Çözüm İçin Sivil İnisiyatif Derneği (ÇÖZÜM-DER) Genel Başkanı Ercan Ezgin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, harekatın Türkiye için keyfi bir durum veya tercih meselesi olmadığını söyledi.Harekatın emperyalist güçlerin sınırlarda kurduğu ölümcül tuzaklara karşı şartların getirdiği bir zorunluluk olduğuna işaret eden Ezgin, bunun hukuk dilinde karşılığının Türkiye için meşru müdafaa hali olduğunu belirtti.Ezgin, Türkiye'nin kendi sınırlarında oluşabilecek terör yapılanmalarını asla kabul etmeyeceğini vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:"Operasyonun en temel hedeflerinden biri ülkemiz için yıllardır tehdit oluşturan ve Orta Doğu bölgesini istikrarsızlaştırma projesi taşıyan terör örgütleri PKK/YPG ve DEAŞ ile mücadele amacıdır. Suriye'deki iç savaştan dolayı yaklaşık 8 milyon Suriyeli kardeşimiz evlerinden göç etmek zorunda kaldı. 3 milyon 650 bin civarında Suriyeli ülkemizde yaşıyor. Harekatın amacı Suriyeli kardeşlerimizin yerleşim yerlerine geri dönmelerini sağlayarak Suriye'ye ve Orta Doğu'ya huzur ve barış gelmesidir.""Harekatta hedef terör yapılanmalarıdır." diyen Ezgin, operasyonla terör örgütlerine ait sığınak, mühimmat, araç ve gereçlerin imha edilmeye de çalışıldığına, sivillere yönelik büyük bir hassasiyet gösterildiğine dikkati çekti.Ezgin, harekata karşı dünyadan yükselen bir sesin olduğunu, PKK/YPG gibi terör oluşumlarının hiçbir zaman Kürtleri temsil etmediğini aktararak, şöyle konuştu:"Türkiye, İran, Irak ve Suriye topraklarında milyonlarca Kürt yaşıyor. Kürtler bu ülkede ve Orta Doğu'da misafir değiller. Bu ülkede Kürtler Türk kardeşlerimiz gibi eşit ve özgürdür. Türkiye'nin yürüttüğü bu operasyon kesinlikle Kürtlere karşı değildir. Harekatı Kürtlere karşı yürütülen değil, Kürtlere 40 yıldır Türkiye tarihinde görülmemiş acıları ve zulümleri yaşatan terör yapılanmasının son bulması amacıyla yapılan operasyon olarak değerlendiriyorum."SiirtSiirt Birlik Platformu Başkanı Bayram Bülbül, Türkiye'nin sınırlarında oluşturulmak istenen terör koridorunu yok etmek ve bölgede huzur ve güveni tesis etmek için harekatın kaçınılmaz olduğunu bildirdi.Türkiye'nin güçlü bir ülke olduğunu dile getiren Bülbül, "Türkiye, her zaman ve her yerde İslam coğrafyasında ve diğer coğrafyalarda mazlumların, masumların, zulüm altında inleyen insanların yanında olduğunu kanıtlamıştır. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye artık 'yönlendirilen' değil 'yönlendiren', 'elini masaya vuran' bir ülke olmuştur. Ürettikleri silahları pazarlamak için kimlere verecekler? İslam alemine verdikleri silahlarla katledilen insanlar maalesef Müslümanlardır." şeklinde konuştu."Harekat ile Orta Doğu terör belasından kurtulacaktır." ifadesini kullanan Bülbül, şöyle dedi:"Türkiye Cumhuriyeti kendi vicdanıyla mültecileri kabul etmiş ve dünyanın hiçbir ülkesine muhtaç olmadan onları kardeşçe aramızda barındırmaktadır. Barış Pınarı Harekatı'nı destekliyoruz. Türkiye'nin hiçbir ülkenin toprağında gözü yoktur. Güvenli bölge orada tesis edilecek ve Türkiye oradaki insanları hür ve güvenli bir şekilde yerlerine yerleştirecek, kendi sınırına çekilecektir.ŞırnakŞırnak Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Heşar Haşimoğlu da yaptığı açıklamada, harekatı desteklediklerini belirtti.Şırnak'ın ve bölgenin terörden yıllardır zarar gördüğüne, maddi ve manevi zararı en çok da esnaf ve sanatkarın yaşadığına işaret eden Haşimoğlu, "Gerek bölge gerekse de Şırnak olarak en çok huzura ihtiyacımızın olduğu şu günlerde yapılan harekatın yerinde bir karar olduğuna inanıyoruz." dedi.Daha önce gerçekleştirilen Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı harekatlarında terör örgütlerine karşı yapılan mücadelede de Türkiye'nin siviller için büyük hassasiyet gösterdiğini anımsatan Haşimoğlu, şöyle konuştu:"Türkiye Cumhuriyetimiz tarafından başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nın Kürtlere karşı yapılmadığı, aksine ülkemizin birliği, bölgenin huzura kavuşması, sınırlarımızın güvenliğini sağlamak ve tehdit oluşturacak her türlü terör örgütünün bertaraf edilmesi için yapıldığına inancımız tamdır." diye konuştu.Haşimoğlu, harekat sırasında şehit düşen güvenlik güçleri ve sivillere Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diledi.