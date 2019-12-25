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Meteoroloji 5 ili uyardı: Kuvvetli sağanak ve kar geliyor

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü, Diyarbakır, Siirt, Mardin, Batman ve Şırnak için kar ve sağanak uyarısında bulundu. Ulaşımda aksamalar ve su baskını gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlardan tedbirli olmaları istendi.

25.12.2019 18:44 | Son Güncelleme: 25.12.2019 19:42

Meteoroloji'den, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki , , , Batman ve için kar ve sağanak yağış uyarısı yapıldı.

KUVVETLİ YAĞIŞ VE SAĞANAK OLACAK

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Diyarbakır Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, bu geceden itibaren bölgede görülecek yağmur ve sağanağın Diyarbakır, Siirt, Batman, Mardin ile Şırnak'ta kuvvetli (21-50 kilogram/metrekare) olacağı tahmin ediliyor.

Yağışların Siirt ve Şırnak'ın yüksek kesimlerinde ise yoğun kar yağışı şeklinde (20 santimetre üzeri kar kalınlığı) olacağı öngörülüyor.

VATANDAŞLARA ÖNEMLİ UYARI

Vatandaşların, ulaşımda aksamalar ve su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

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Meteoroloji 5 ili uyardı: Kuvvetli sağanak ve kar geliyor

Diyarbakır, Mardin, Şırnak, Siirt, Güncel

Kaynak: AA


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