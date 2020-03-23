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Güneydoğu'da koronavirüs salgınına karşı camilerden dua edildi

Gaziantep, Malatya, Adıyaman, Şanlıurfa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı camilerden dua sesleri yükseldi.

23.03.2020 21:54 | Son Güncelleme: 23.03.2020 22:00
Güneydoğu'da koronavirüs salgınına karşı camilerden dua edildi
Gaziantep , Malatya , Adıyaman , Şanlıurfa 'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı camilerden dua sesleri yükseldi.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın twitter hesabından yaptığı paylaşım üzerine camilerde yatsı ezanından sonra minarelerden salgına karşı dua edildi.
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yatsı ezanı sonrası dua okundu.
İlçe merkezindeki 154 yıllık tarihi Dervişiye Camisinde yatsı ezanından sonra salgının biran önce son bulması ve hastalığa yakalananların şifası bulması için dualar okundu.
Malatya
Malatya'da da yatsı ezanı sonrası din görevlilerince tüm camilerden dualar okundu.
Darende ilçesi Somuncu Baba Külliyesi'nde de okunan ezan sonrasında dualar edildi.
Külliye civarındaki bazı vatandaşlar, ezanın ardından okunan duaya eşlik etti.
Adıyaman
Merkez Ulu Cami'de yatsı ezanı sonrası İl Müftüsü Mehmet Taşçı dua okudu.
Taşçı, "Değerli Müslümanlar, tedbirlere uyalım. Evimizde kalalım ve dua edelim. Yüce Allah, devlet ve milletimizi her türlü felaketlerden korusun. Ülkemizi ve dünyamızı bu salgından en kısa zamanda kurtarsın. Sağlık çalışanlarımızın ve hastalarımızın yardımcısı olsun." temennisinde bulundu.
Taşçı, duanın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, tüm dünyanın koronavirüse karşı mücadale yürüttüğünü söyledi.
Virüsün dünya nüfusunu etkilediğini ifade eden Taşçı, şöyle konuştu:
"Biraz önce yatsı namazı okundu. Ezan sonrası camiye girememe ve camide cemaat oluşturamama gerçekten gönülleri burkuyor. Gözlerimizden bazen yaşlar dökülüyor. Kalbimiz mahsun oluyor. Yapacak bir şey yok. Tedbirimizi almak zorundayız. Virüs bir musibettir ve inşallah bu musibetin de devlet ve millet olarak bu zamana kadar tüm badireleri atlattığımız gibi üstesinden geleceğiz."
Şanlıurfa
Şanlıurfa'da kent merkezi ve ilçelerdeki camilerde yeni tip koronavirüs salgınının son bulması için dua edildi.
İl Müftülüğü tarafından kent merkezinde Balıklıgöl çevresindeki camilerde yatsı ezanından sonra dua edildi.
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Kaynak: AA

Etiketler : Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya, Güncel

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