Güneydoğu'da Kültür-sanat

Adana Devlet Tiyatrosu
"Kadın Sığınağı" adlı oyununu Gaziantepli sanatseverlerle buluşturacak.
Tuncer Cücenoğlu'nun yazdığı Tomris Çetinel
'in yönettiği "Kadın Sığınağı"nda Sema Öner Kelav, Özlem Kaya
, Hülya Yıldız, Gözde Korbek, Nazlı Köymen ve daha birçok oyuncu rol alıyor.
Oyun, 14 Aralık
saat Cuma saat 20.00'de, 15 Aralık Cumartesi saat 14.00 ve 20.00'de Onat Kutlar
Sahnesi'nde izlenebilecek.
Karart Kültür Sanat, "Bavul" adlı oyununu tiyatroseverlerin beğenisine sunuyor.
Sam Bobrick'in yazdığı, Levent Tülek'in uyarlayıp yönettiği oyunda, Bekir Aksoy
, Çiçek Dilligil
, Mert Asutay ve Yasemin Hidavent rol alıyor.
Çaresiz ve huysuz bir adamın bavulunun, havaalanında yalnız ve meraklı bir kadının bavuluyla karışmasıyla başlayan hikaye tuhaf ve komik olayların birbirini kovalamaya başlamasıyla devam ediyor.
Oyun 19 Aralık Çarşamba
saat 20.00'de Bilim Kolejinde izlenebilecek.
Nevasel Türk Müziği Topluluğu Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıldönümü dolayısıyla konser verecek.
Konser, 14 Aralık Cuma saat 20.00'de Şehitkamil Kültür ve Kongre Merkezi'nde izlenebilecek.
Şanlıurfa
Şanlıurfa'da bu hafta 2 tiyatro oyunu ile 2 konser yer alacak.
Farklı tarzı ve ses rengiyle dikkatleri çeken yorumcu, besteci ve söz yazarı Cem Adrian
, bu akşam saat 20.00'de Mehmet Akif İnan
Konferans Salonu'nda sevilen şarkılarını seslendirecek.
Şanlıurfa Türk Halk Müziği Korosu, müze konserleri kapsamında Şanlıurfa Arkeoloji
Müzesi'nde 14 Aralık Cuma günü saat 14.00'de konser verecek.
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu
da 15 Aralık Cumartesi günü saat 13.00'te Orhan Kemal
'in yazdığı "72'nci Koğuş" adlı tiyatro oyununu çocuklar için aynı günde ve yerde saat 20.00'de de aynı oyunu yetişkinler için sahneleyecek.
Adıyaman Adıyaman Üniversitesi
(ADYÜ) Edebiyat
Topluluğunca Türk Dili Edebiyatı öğrencileri tarafından "Okyanustan Damlalar" adlı şiir ve türkü dinletisi 19 Aralık Çarşamba günü saat 14.00'te Vehbi Koç
Konferans Salonu'nda düzenlenecek.
13 Aralık 2018 Perşembe 11:20