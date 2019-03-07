Güneydoğu'da Kültür-sanat

Trabzon Devlet Tiyatrosu
"İkinci El Cinayet" adlı oyunu Gaziantepliler için sahneleyecek.
Dilan Demirel'in yazdığı Ebru Kara'nın yönettiği oyunda, Duygu Urhan, Sinem Ersu ve Erkan Akçelik rol alıyor. İstanbul
trafiğinde yogaya gitmek isteyen bir kadının başından geçen oyunun konusu şöyle:
"Kadın, köprüden atlamak isteyen yaşlı bir adama 'Atlayacaksan atla artık' diye bağırır ve adam atlar. Kadın vicdan azabıyla kendini ve hızlı tüketimin çılgınlığına kapılmış insanları sorgulamaktadır. İçindeki bu muhasebeyi temize çekmek için, intihar eden adamın kızını evine çağırır. İkisi arasında birçok tartışma olur. Kadın kendini adamın kızına affettirmek isterken, kızın söyleyecekleri oyunun tüm seyrini değiştirecektir. Popüler kültürün küçük insanı sorgulattığı, bir farkındalık bir içe dönüş hikayesi."
Oyun, 8 Mart
Cuma 20.00'de ve 9 Mart Cumartesi saat 14.00 ve 20.00'de Onat Kutlar
Sahnesi'nde izlenecek.
Konser Erkan Oğur
, Mikail Aslan
, İsmail Demircioğlu ve Cemil Koçgün'ün yer aldığı "Dört Nefes Toprak" konseriyle Gaziantepli hayranlarıyla buluşacak.
Konser, 12 Mart Salı 20.00'de Gaziantep Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi
'nde izlenebilecek.
Şanlıurfa
Şanlıurfa bu hafta iki tiyatro ile bir konsere ev sahipliği yapacak.
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu
, 9 Mart saat 13.00'te "Hopçik ile Dopçik" adlı oyunu şair Nabi Kültür Merkezi'nde çocuklarla buluşturacak.
Ekip, Tayfun Orhan'ın yazdığı Hasan Ocakoğlu'nun yönettiği "Bir Kavanoz Kahkaha" adlı oyunu da aynı gün ve yerde saat 20.00'de beğeniye sunacak.
Sanatçı Güliz Ayla ise 14 Mart
saat 20.00'de Mehmet Akif İnan
Konferans Salonu'nda konser verecek.
Devlet Tiyatroları, Trabzon, Kültür Sanat
Kaynak: AA