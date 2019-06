Güneydoğu'da Mursi için gıyabi cenaze namazı

Hayatını kaybeden Mısır'ın ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için Diyarbakır, Mardin ve Batman'da gıyabi cenaze namazları kılındı.

Diyarbakır'ın tarihi Sur ilçesinde İslam'ın 5. Harem-i Şerifi olarak kabul edilen Ulu Cami'de kılınan namaz öncesi açıklama yapan İl Müftüsü Yavuz Selim Karabayır, Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi Diyarbakır'da da Mursi için, cenaze namazı kılmak amacıyla bir araya geldiklerini söyledi.

Karabayır, davası uğruna şehit olan Mursi'nin davası ve hayatıyla çok ciddi mesajlar verdiğini ifade etti.

Daha sonra kılınan cenaze namazına Vali Hasan Basri Güzeloğlu, İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Süleyman Serdar Budak, HÜDA PAR Genel Başkan yardımcıları Hüseyin Yılmaz, Vedat Turgut, Şeyhmus Tanrıkulu, HÜDA PAR İl Başkanı Osman Aktaş, HÜDA PAR İstanbul İl Başkanı Erdal Elibüyük, Saadet Partisi İl Başkanı Fesih Bozan, İslami sivil toplum kuruluşları, partililer ve vatandaşlar katıldı.

Namaz sonrası ellerinde, "Her zaman gönüllerimizde ve dualarımızdasın", "Mektebinde şehadet olan bir milletin kaderinde esaret yoktur" yazılı pankartlar taşıyan grup, sık sık tekbir getirdi.

Cami önünde toplanan Diyarbakır'daki İslami Sivil Toplum Kuruluşları adına açıklama yapan Süleyman Nazlıcan, "İslami mücadelenin tarihi serüveninde önemli bir yere sahip olan Mısır'da son yıllarda katil Sisi eli ile gerçekleştirilen cinayetlerin devam ettiğini" söyledi.

Cunta rejiminin mahkemeleri vasıtasıyla yüzlerce mazlum Mısırlının şehit edildiğini ifade eden Nazlıcan, "Sisi rejiminin son kurbanı Mısır'ın seçilmiş ilk meşru Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi olmuştur. Cunta rejiminin yaptığı darbeden sonra zindana atılan ve yıllarca zindanda her türlü işkenceye maruz kalan Mursi inandığı davasından zerre kadar taviz vermedi. Daha yolun başındayken bu yolun zorluklarına katlanacağını, gerekirse gözünü kırpmadan canını feda edeceğini açıkça belirtmişti." dedi.

Nazlıcan, Mursi'nin hayatını İslam'a hizmet ile geçirdiğini, İslami direnişin her safhasında yer aldığını, en nihayetinde canını vererek İslami mücadelesini taçlandırdığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Siyonistlerin kuklası haline gelmiş Sisi rejiminin selefleri yıllarca mazlum Mısır halkına her türlü zulmü reva gördü. Bunda da başarılı olmayınca onları şehit etti. Zulmü seleflerinden devralan alçak Sisi, seleflerini de geçerek son birkaç yılda yüzlerce mazlum Mısır halkını katletti. Bu zulümlerin sonuncusunda Mısır'ın ilk meşru Cumhurbaşkanı olan Muhammed Mursi de şehidler kervanına katıldı. Allah'ın izniyle Mursi'nin şehadeti Mısır topraklarında berekete vesile olacak ve katil Sisi'nin sonunu getirecek. Akan bu kanın katil Sisi ve destekçilerinin sonunu getirmesini Rabb'imizden niyaz ediyoruz."

AK Parti İl Başkanı Süleyman Serdar Budak da partililer adına yaptığı açıklamada, Mursi'nin kaldığı Mısır zindanlarında direniş destanı yazdığını belirterek, bu süreçte kendilerini en derinden yaralayan şeyin İslam dünyasının suskunluğu olduğunu vurguladı.

"Barbar Sisi'ye karşı 'dur' diyen tek dünya lideri Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. İnancımızın gereği ve liderimizin dik duruşuyla Mısır'da insan haklarının hiçe sayılmasını kabul etmedik, etmeyeceğiz. Biz de Mursi'nin verdiği onurlu mücadelenin ve şehadetinin şahidiyiz." diyen Budak, insanlığın, zulme direnenleri ve zulmeden zalimleri unutmayacağını aktardı.

Mardin

Mardin'de de Muhammed Mursi için Türkçe ve Arapça sela okundu.

Merkez Artuklu ilçesindeki Fuat Yağcı Camisi'nde okunan sela sırasında duygulu anlar yaşandı.

Daha sonra cami bahçesinde İl Müftüsü İsmail Çiçek tarafından Mursi için gıyabi cenaze namazı kıldırıldı, cami imamı Hasan Yenigün dua okudu.

Namaza, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Batman

Batman'da Ulu Cami'de İl Müftüsü Turgut Erhan tarafından Mursi için gıyabi cenaze namazı kıldırıldı.

Namazın ardından İslami sivil toplum kuruluşları adına açıklama yapan Şehmus Temiz, Mursi'nin sistematik işkence ve ihmallerin ardından şehit düştüğünü belirtti.

Mursi'nin rahatsızlıkları bulunmasına rağmen tedavisinin keyfi biçimde engellendiğini dile getiren Temiz, "Mursi'yi idam cezasıyla yargılayan Mısır cuntası, karar çıksa bile bir cumhurbaşkanını idam etmenin siyasi sonuçlarına katlanamayacağını bildiği için onu yavaş öldürmeyi tercih etmiştir. Mursi'nin şehadeti sadece ailesini ve dava arkadaşlarını değil, tüm İslam dünyasını yasa boğmuştur. Mısır'da direniş ve mücadele devam etmektedir." şeklinde konuştu.

Temiz, Mısır cuntasının zindanlarındaki on binlerce mazlum için durumun daha da kritik bir hal aldığını vurgulayarak, "İşkence, taciz, öldürme ve daha onlarca hukuksuzluğun engellenmesi için dünya kamuoyu harekete geçmelidir." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA