Güneydoğu'da Sis

10 Aralık 2018 Pazartesi 11:12



10 Aralık 2018 Pazartesi 11:12

Gaziantep, Kilis ve Şanlıurfa'da yoğun sis etkili oldu.Gaziantep'te kent merkezi ve ilçelerde etkili olan sis ve yağmur nedeniyle sürücüler zor anlar yaşıyor.Sis nedeniyle görüş mesafesinin 20 metreye kadar düştüğü kentte trafik ekipleri, sürücülere uyarılarda bulunuyor.Gaziantep Havalimanı'nda da etkili olan sis nedeniyle sabah saatlerinde yapılması planlanan bazı İstanbul, İzmir ve Ankara uçuşlarının iptal olduğu öğrenildi.KilisKilis'te kent merkezi ile ilçelerinde de yoğun sis etkili oluyor.Özellikle Elbeyli, Polateli ve Musabeyli ilçelerinde yoğun sis nedeniyle yüksek kesimlerde görüş mesafesi yer yer 15 metreye kadar düştü.Kilis-Hatay ve Kilis-Gaziantep güzergahında seyreden sürücüler, araçlarının sis farlarını açarak ilerleyebiliyor.Yetkililer, sürücülerin yoğun sis dolayısıyla araç takip mesafesini korumaları, sis farlarını yakmaları, emniyet kemeri takmaları ve aşırı hız yapmamaları konusunda uyarıda bulundu.ŞanlıurfaŞanlıurfa sabah erken saatlerinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 40 metreye kadar düştü.Trafik ekipleri, sürücüleri takip mesafesini korumaları ve hız yapmamaları konusunda uyarırdı.Sis nedeniyle Şanlıurfa'yı çevre illere bağlayan kara yollarında farlarını yakarak yola devam edebildi.Kentte, hava sıcaklığı da 11 derece ölçüldü.