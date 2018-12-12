Güneydoğu'da Sis ve Yağmur

Şanlıurfa
, Kahramanmaraş
ve Adıyaman
'da yağmur ve sis etkili oldu.
Şanlıurfa'da birkaç gündür etkili olan yağmur ardından oluşan sis, yer yer etkisini sürdürüyor. Siverek
, Hilvan
ve Karaköprü
ilçelerinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü.
Hava sıcaklığının 9 derece civarında ölçüldüğü kent merkezi ve bazı ilçelerinde yağmur zaman zaman etkili oluyor.
Yağmur nedeniyle caddelerdeki araç trafiğinin ışıklarını yakarak yavaşladığı görüldü.
Yağışların kent genelinde yarın da etkisini sürdürmesi bekleniyor.
Kahramanmaraş
Siverek,Adıyaman,Kahramanmaraş,Şanlıurfa
12 Aralık 2018 Çarşamba 10:15