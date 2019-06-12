Güneydoğu'da turizmde bayram bereketi

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HALİL İBRAHİM SİNCAR - AHMET KAPLAN - Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde kadim kentler Diyarbakır ve Mardin'de turizmde bayram bereketi yaşandı.Türkiye'nin farklı bölgelerinden çok sayıda kişi, Ramazan Bayramı tatilinde rotasını binlerce yıl çeşitli medeniyetlere beşiklik eden, tarihi ve turistik mekanlarıyla göz dolduran Diyarbakır ve Mardin'e çevirdi.İki il, kavuştuğu huzurla ziyaretçilerine eşsiz bir atmosfer sundu.Yaklaşık 10 bin yatak kapasitesine sahip hoşgörü kenti Mardin'deki otel ve misafirhanelerde doluluk yüzde 100'e ulaştı. 9 günlük bayram tatilinde yaklaşık 100 bin kişinin ağırlandığı kentte bazı misafirler konaklamaları için çevre il ve ilçelere yönlendirildi.Mardin'e ziyaretçi akınıMardin Valisi Mustafa Yaman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mardin'in son yıllarda turizmde tercih edilen illerin başında geldiğini söyledi.Turizmde geçen yıl rekora ulaşan yoğunluğun bu yıl da sürdüğünü ifade eden Yaman, sadece bayramda doluluğun yüzde 100'e ulaştığını belirtti.Yaman, bu ilgiden memnuniyet duyduklarını ancak yer sıkıntısı da yaşandığını aktardı."Mardin bayramda da tercih edilen destinasyonların başında geliyor. Bu önemli. İnşallah huzur sürdükçe hem bölgeye yatırım artacak hem de bölge esnafımızın, insanlarımızın yüzü gülecek." diyen Yaman, geçen yıl 3 milyon turist hedefinin aşıldığını vurguladı.Yaman, "Geçen yıl 750 bini yatılı, 3,5 milyon turist oldu. Bu sene inşallah 1 milyonu yatılı 5 milyonun üzerinde turist bekliyoruz. Şu anda yoğunluk bunu aşacağımızı gösteriyor." dedi."Bazı acentelere yer veremedik"Mardin Turizm ve Otelciler Derneği Başkanı Özgür Azad Güngör, bayramda otellerin doluluk oranının istenilen seviyeye ulaştığını söyledi.Otelciler olarak bu durumdan memnun olduklarını anlatan Güngör, şunları kaydetti:"Mayıs ayında da beklentimizin üzerinde rezervasyon aldık. Buna bayram tatili de eklenince çok güzel rakamlara ulaştık. Bazı acentelere yer veremedik, onlardan özür diliyoruz çünkü kapasite tamamen doldu. Bu açıdan bayram çok güzel geçti. İnşallah bu sene 1 milyon konaklamalı turist hedefliyoruz. Çevre illerden gelen çok sayıda misafir var. Şanlıurfa, Gaziantep, Van, Diyarbakır, Batman ve Şırnak'ta inanılmaz bir yoğunluk var. İnşallah günübirlik ziyaretlerle 5 milyonu geçeceğiz."Bayram tatili için Mardin'e gelen Reha Ersin Çakır, kenti çok beğendiğini vurguladı.Otellerde yer bulmadıkları için başka bir yerde kalmak zorunda kaldıklarını ifade eden Çakır, kentte gezilecek ve ziyaret edilecek çok mekan bulunduğunu aktardı.İskenderun'dan gelen Mithat Keskin de 35 yıl aradan sonra Mardin'i ziyaret ettiğini dile getirerek, "Çok önemli bir turizm destinasyonu olmuş. Antalya'ya, yurt dışına da gidiyoruz ama buraları da gezmek lazım." dedi.Mersin'den gelen Ali Özkan, bayramı tarih kokan Mardin'de geçirdiklerini anlatarak, kentin son yıllarda gözde olduğunu anımsattı.Kentin mutlaka görülmesi gereken yerlerin başında olduğunu belirten Özkan, tarihi yapılar, sıcakkanlı insanlarıyla tatili Mardin'de geçirmekten memnun olduklarını kaydetti.Diyarbakır'a yoğun ilgiKadim kent Diyarbakır da 9 günlük bayram tatilinde ziyaretçi akınına uğradı.Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Yönetim Kurulu üyesi Doğan Şan, bayram tatilinde yerli turistlerin Diyarbakır'a büyük ilgi gösterdiğini aktardı."Diyarbakır'da geçen yılki bayrama göre yüzde 200'ün üzerinde artış var." ifadesini kullanan Şan, kentin yeni yeni keşfedilmeye başlandığını dile getirdi.Bayram sürecinde birçok otelde yer olmadığını anlatan Şan, "Göbeklitepe'yi ziyaret için bölgeye gelen yabancılar, özellikle Mithras Tapınağı'nın da bulunduğu 3 bin yıllık Zerzevan Kalesi'ni ve Suriçi'ni görmek için Diyarbakır'a geldi." şeklinde konuştu.Farklı ülkelerden de bölgeye turist getirdiklerini aktaran Şan, gelecek yıl Sur'da yürütülen çalışmaların tamamlanmasıyla daha çok turist beklediklerini kaydetti.Esnafın yüzü güldüSur ilçesinde esnaf Ahmet Atlı, turizmin canlanmasının satışlara da yansıdığını söyledi."Bayram tatilinde turist yoğunluğu bizi çok şaşırttı ve sevindirdi. Özellikle yerli turist akını oldu. Daha önceki bayramlara göre işlerimiz yaklaşık 6 kat arttı. Çok memnun kaldık." diyen Atlı, bundan sonraki süreçte de turist yoğunluğunun aynı şekilde devam etmesini temenni etti.Sur'daki Gazi Caddesi'nde 16 yıldır meyan şerbeti satan Reşit Evelek, ilçenin toparlanmaya ve canlanmaya başladığını anlatarak, bayram tatilinde yoğunluk yaşandığını söyledi.Evelek, "İlk defa bir bayram tatilinde böyle yoğunluk görüyorum. İlerleyen zamanda inşallah daha da güzel olur." ifadelerini kullandı.Bayramda normal günlere oranla 3 katı aşkın satış yaptığını dile getiren Evelek, bu canlılığın devam etmesini diledi.