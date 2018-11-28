Güneydoğu'da Ulaşıma Sis Engeli

Gaziantep
'te etkili olan sis ulaşımda aksamalara neden oluyor. Sabah
erken saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan yoğun sis nedeniyle Gaziantep Havalimanı
'nda ulaşımda aksamalar yaşanıyor.
Görüş mesafesinin 66 metreye kadar düştüğü havalimanında uçak seferleri 2 saat gecikmeli gerçekleşeceği bildirildi.
Öte yandan kent genelinde etkisini sürdüren sisin birkaç saate kadar etkisini yitirmesi, görüş mesafesinin artmasıyla çıkmasıyla hava trafiğinin normale dönmesi bekleniyo
Sabah,Gaziantep Havalimanı,Gaziantep
28 Kasım 2018 Çarşamba 11:12