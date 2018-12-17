Güneydoğu'da Ulaşıma Sis Engeli

Gaziantep
ve Şanlıurfa
'da, etkili olan yoğun sis ve yağışlı hava, özellikle ulaşımı olumsuz etkiliyor.
Gaziantep'te gece saatlerinden itibaren, özellikle kentin yüksek bölgelerinde etkisini gösteren sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.
Görüş mesafesinin yer yer 20 metreye kadar düştüğü kentte sürücüler, araçlarının sis lambalarını açarak ilerleyebiliyor.
Hava sıcaklığının 6 dereceyi gösterdiği kentte yer yer yağmur da etkisini gösteriyor. Trafik ekipleri kavşaklarda görev alarak sürücüleri takip mesafesini korumaları ve hız yapmamaları konusunda uyarıyor.
Şanlıurfa
Şanlıurfa ve bazı ilçelerinde etkili olan sis ve yağışlı hava özellikle sürücülere zor anlar yaşatıyor.
Kentte özellikle Akçakale
ve Harran
ilçesinde sis ile yağmur etkili oluyor. Görüş mesafesinin 50 metreye kadar düştüğü ilçelerde araçlar zorlukla ilerliyor.
Trafik polisleri, ulaşımda aksama olmaması için sürücüleri uyarıyor.
Kent genelindeki yağışın perşembe gününe kadar sürmesi bekleniyor.
Şanlıurfa,Gaziantep
17 Aralık 2018 Pazartesi 10:02