Güneydoğu'da ve Malatya'da Kültür-sanat

15 Kasım 2018 Perşembe 13:38



15 Kasım 2018 Perşembe 13:38

Dostlar Tiyatrosu, "Yaşamaya Dair" adlı oyununu Gaziantep'te, Diyarbakır Devlet Tiyatrosu da "Entrikalı Dolap Komedyası" eserini Malatya'da izleyicilerin beğenisine sunacak. Şanlıurfa da ise 4 gün sürecek "Uluslararası Geçmişten Günümüze Urfa'da Müzik Sempozyumu" gerçekleştirilecek.Gaziantep'te sahnelenecek, Genco Erkal'ın Nazım Hikmet'in ölümünün 50. yıl dönümü için yazıp yönettiği "Yaşama Dair" oyununda, Erkal'ın yanı sıra Tülay Günal rol alıyor.Fazıl Say ve Zülfü Livaneli gibi bestecilerin şarkılarının da seslendirildiği oyunda, şairin ağırlıklı olarak, Bursa Cezaevindeki yaşamı, eşine olan tutkusu anlatılıyor.Oyun, 20 Kasım Salı saat 20.00'de Onat Kutlar Sahnesi'nde izlenebilecek.Türk Halk Müziğinin sevilen topluluklarından Grup Abdal, 18 Kasım Pazar saat 20.00'de Onat Kutlar Sahnesi'nde müzikseverlerle buluşacak.Uluslararası müzik sempozyumuŞanlıurfa 4 gün boyunca "Uluslararası Geçmişten Günümüze Urfa'da Müzik Sempozyumu"na ev sahipliği yapacak.Yurt içi ve yurt dışından 70 akademisyenin katılması beklenen sempozyum, bugün saat 14.00'te tarihi Gümrük Hanı'nda "Kısas Aşıklar Geleneği Resitali" ile başlayacak. Sempozyum kapsamında bu akşam 20.00'de de Mehmet Akif İnan Konferans Salonu'nda sıra gecesi düzenlenecek.Yarın saat 14.00'de Gümrük Hanı'nda "Dengbejlik Geleneği Dinletisi" aynı gün akşam saat 20.00'de ise Gazezoğlu Kültür Merkezi'nde Ruha Medeniyetler Korosu Konseri düzenlenecek.Sempozyumun üçüncü gününde ise gazelhan Mehmet Bitmez yönetiminde "Divandan Gazeller" isimli konser saat 20.00'de Mehmet Akif inan Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek.Sempozyum, 18 Kasım Pazar günü tarihin sıfır noktası olarak nitelendirilen Göbeklitepe'deki amfi tiyatroda saat 14.00'de verilecek "Senfonik Urfa Türküleri Konseri" ile sona erecek.MalatyaDiyarbakır Devlet Tiyatrosu, "Entrikalı Dolap Komedyası" oyununu Malatya'da izleyicilerin beğenisine sunacak.Yunus Emre Gümüş'ün yazdığı, Sabri Özmener'in yönettiği oyunda, insanın vefa ile çıkar çatışmasının gülünçlüğü anlatılıyor.Dekor tasarımını Emre Satı, kostüm tasarımını Ceren Karahan'ın yaptığı oyunda, Halil İbrahim Kaçmaz, Mehmet Veysi Yoldaş, Mebruke Eraslan, Hazal Akyürek, Hüseyin Kombaycı, Hakan Latifoğlu, Mustafa Murat Latifoğlu, Nil Gül, Mustafa Demirkol ve Şükran Poyrazlı rol alıyor.Oyun, Malatya Devlet Tiyatrosu Sahnesi'nde yarın saat 20.00'de ve 17 Kasım Cumartesi saat 14.00 ile 20.00'de sahnelenecek.