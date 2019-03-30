Güneydoğu'da Yağışlar Çiftçinin Yüzünü Güldürdü, Rekolte Artışı Bekleniyor

Kaynak: DHA

GÜNEYDOĞU Anadolu Bölgesi'nde artan yağışlar nedeniyle bu yıl ürün rekoltelerinde yüzde 35-40 oranında artış bekleniyor.Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki geçen yıl yağış ortalaması 206.7 milimetreyken, bu yıl yağışlarda mevsim normaline göre yüzde 70.9, geçen yıla göre yüzde 100'lük artış ile 411 milimetre olarak gerçekleşti. Ayrıca Tarım ve Orman Bakanlığı verilerine göre bölgede son 38 yılın yüksek kış yağışı bu yıl görüldü. Bölgedeki çiftçiler artan yağışlar nedeni ile mutlu oldu. Barajlardaki doluluk oranları da yüzde 99 seviyesine ulaştı.Türk Ziraat Yüksek Mühendisler Birliği Gaziantep temsilcisi Kenan Seçkin, bu artışın çiftçilere faydalı olacağını ifade ederek, "Gaziantep olarak 2004 yılından bu yana geçen 15 yıl içerisinde 6 büyük kuraklık yaşadık. Bu kuraklıktan dolayı çiftçilerimiz ekonomik anlamda büyük sıkıntılar yaşadılar. Bu yıl ise yağışlar çok güzel oldu. Çiftçilerin yüzünün güleceğine inanıyoruz. Yağışlarda TÜİK verilerine baktığımızda Gaziantep'te 400-450 kilogram arasındadır. Biz şu anda 700-750 kilogram arası yağışları gördük. Bu yağışlar uzun yıllardır kurumuş olan derelerimizde gürül gürül su akıtmaya başlattı. Bu yıl çiftçinin yüzü gülecek" dedi.'BU YIL VAR YILI'Bu yıl toprağın ihtiyacı olan yağışı alması nedeniyle 'var yılı' olacağını ifade eden Kenan Seçkin şöyle konuştu: "Yağışların çok olmasının olumsuz etkileri de var. Yağışın bol olduğu zamanlarda toprak kökenli patojen dediğimiz fungal hastalıklar oluşur. Tabi oluşacak hastalıklar ile mücadele etmemiz lazım ki ürün kaybına uğramayalım. Bu yıl 'var yılı' diyeceğiz. Çünkü toprağın ihtiyacı olan, ağacın ihtiyacı olan yağış yağdı. Bundan dolayı İnşallah verim ve bereket olacak. Kuraklıktan dolayı rekolte kaybı var. Geçen yıl da bölgesel olarak kuraklığımız vardı. Bu kuraklık rekolteyi yüzde 40 etkiledi. Bu yıl kuraklık olmayacağı için kuru şartlarda aldığımız 350-400 kilogram buğdaydan sulu şartlarda 450-500 kilogram ürün elde edeceğiz. Gaziantep ve bölgesinde hububatta yüzde 35-40 civarı rekoltede artış bekliyoruz."- Kanlı