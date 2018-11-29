Güneydoğu'da Yoğun Sis

29 Kasım 2018 Perşembe 10:17



29 Kasım 2018 Perşembe 10:17

Gaziantep, Şanlıurfa ve Malatya'da etkili olan yoğun sis hayatı olumsuz etkiliyor.Gaziantep'te sabahın erken saatlerinde özellikle kentin yüksek bölgelerinde etkisini gösteren sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.Görüş mesafesinin yer yer 50 metreye kadar düştüğü kentte, hava sıcaklığı da 11 derece ölçüldü.Trafik ekipleri, sürücüleri takip mesafesini korumaları ve hız yapmamaları konusunda uyardı.ŞanlıurfaŞanlıurfa'da da birkaç gündür etkili olan sis, yer yer etkisini sürdürüyor.Şehir merkezinin yanı sıra, bazı ilçelerde devam eden sis nedeniyle görüş mesafesi zaman zaman 100 metreye kadar iniyor.Hava sıcaklığının 12 derece civarında ölçüldüğü kentte yetkililer, sürücüleri takip mesafesini korumaları ve hız yapmamaları konusunda uyarıyor.MalatyaMalatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl ve Adıyaman için sis ve pus uyarısı yapıldı.Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli ve Adıyaman'ı kapsayan bölgede, yarın sabaha kadar havanın çok bulutlu olması bekleniyor. Havanın Adıyaman'da sabah, Elazığ, Tunceli, Bingöl ve Malatya'da ise öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve hafif sağanak yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmeyen 5 ilde, rüzgarlar güneyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette esecek.Söz konusu illerde, gece ve sabah saatlerinde lokal sis ve pus beklendiğinden, meydana gelebilecek görüş düşüşü, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı, ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.