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Güneydoğu'daki çiftçilerden "Milli Dayanışma Kampanyası"na destek

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde başlatılan "Milli Dayanışma Kampanyası"na Batman ve Mardin'deki çiftçiler de destek sundu.

01.04.2020 18:38 | Son Güncelleme: 01.04.2020 18:54
Güneydoğu'daki çiftçilerden
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde başlatılan "Milli Dayanışma Kampanyası"na Batman ve Mardin 'deki çiftçiler de destek sundu.
Koronavirüs salgını ile mücadelede mağduriyet yaşayan vatandaşlara destek için Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından başlatılan "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına destek sürüyor.
Batman'da yaşayan çiftçi Burhan Dayan, kampanyaya 100 bin lira bağışta bulundu.
Batman Belediyesinden yapılan açıklamada, kentte çiftçilik yapan Dayan'ın, Vali ve Belediye Başkan Vekili Hulusi Şahin'i makamında ziyaret ederek, Milli Dayanışma Kampanyası'na 100 bin lira katkıda bulunduğu belirtildi.
Mardin'de Kızıltepe Hububat Ticaret Merkezi Başkanı Mehmet Şerif Öter de yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan öncülüğünde başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'nı desteklediklerini söyledi.
Bağışladıkları rakamı açıklamak istemediklerini ifade eden Öter, "Bizim en büyük gücümüz bu birlik ve beraberliğimiz, dayanışmamızdır. Bu dayanışmamız ne kadar değerli bir millet olduğumuzu ve bunun kıymetini bilmemiz gerektiğini gösteriyor. Bu duyguyu kaybetmememiz gerekiyor. Birlik, beraberlik, dayanışma her şeyin üzerinde." diye konuştu.
Öter, koronavirüs ile mücadele sürecinde hububat konusunda bir sıkıntının yaşanmadığına dikkati çekerek, ambarlarındaki buğday, arpa, mercimeği fabrikalara gönderdiklerini kaydetti.
"Stoklarımız yeni mahsule kadar Allah'ın izniyle yetecek, herhangi bir sıkıntı olmayacaktır." diyen Öter en büyük arzularının bu virüsün bir an önce etkisinin sona ermesi olduğunu bildirdi.
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Kaynak: AA

Etiketler: Mardin, Batman, Güncel
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