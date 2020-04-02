Güneydoğu'dan 3 ayda 2,1 milyar dolarlık ihracat

Güneydoğu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, bölgeden yılın ilk üç aylık döneminde 2 milyar 114 milyon 628 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini bildirdi.Kileci, yazılı açıklamasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle dünya ihracatında daralmalar yaşandığını ifade etti.Bölge ihracatının da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,1 düştüğünü belirten Kileci, "2020 yılının ilk üç aylık döneminde Güneydoğu Anadolu'dan toplam 2 milyar 114 milyon 628 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi." ifadelerini kullandı.Bölge ihracatında Orta Doğu ülkelerinin yüzde 41,2 payla ilk, AB ülkelerinin yüzde 18,8 payla ikinci ve Afrika ülkelerinin de yüzde 16,4 payla üçüncü sırada yer aldığını anlatan Kileci, ülke bazında en çok Irak, ABD, Suudi Arabistan, Suriye, İngiltere, Almanya, İtalya, Libya, İsrail ve Mısır'a ürün satıldığını bildirdi.Kileci, sırayla makine halıları, pastacılık ürünleri, kumaşlar, iplikler, plastikler ve mamulleri, değirmencilik ürünleri, bitkisel yağlar, ağaç ve orman ürünleri ve ayakkabının en çok talep edilen ürünler olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA