Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, "Dünya elektrik ihtiyacının yüzde 25'ini yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılıyor. Biz yüzde 46'sını yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılamaktayız." dedi.

Tancan, Gaziantep Ticaret Odasında (GTO) düzenlenen Güneydoğu Enerji Forumu'nun açılışında, Türkiye'nin sanayi ve ekonomide geliştikçe enerjiye talebinin arttığını belirterek, yerli ve yenilenebilir kaynakları artırmaya çalıştıklarını söyledi.

Türkiye'de 8 bin civarında elektrik santrali bulunduğunu aktaran Tancan, ülke olarak 91 bin megavat kurulu güce sahip olduklarını 2023 yılında bu rakamı 109 bin megavata çıkarmak istediklerini ifade etti.

Tancan, 2019 yılının 10 ayında elektrik ihtiyacının yüzde 46'sını yenilenebilir enerji kaynaklarından karşıladıklarını dile getirerek, "Dünya elektrik ihtiyacının yüzde 25'ini yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılıyor. Biz yüzde 46'sını yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılamaktayız." diye konuştu.

Gaziantep'te 177 lisansız güneş enerji santrali bulunduğunu ifade eden Tarcan, bunun yetersiz olduğunu, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının artması gerektiğini belirttti.

Tarcan, mühendis ve mimarlara binaların çatılarında güneş panelleri olacak şekilde projeler hazırlaması tavsiyesinde bulundu.

Lisanslı santraller için de birkaç güne kadar Türkiye genelinde 1000 megavat kapasiteli mini güneş Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları yarışmalarını ilan edeceklerini dile getiren Tancan, şunları kaydetti:

"Bir yarışma düzenleyeceğiz. Kendi tüketimini karşılamaya yönelik santraller değil elektrik üretip ticaretini yapmaya yönelik santraller olacak. Türkiye'nin doğusundan batısına kadar, güneşlenme oranı yüksek olan 36 il seçildi. Gaziantep de bu illerden biri. Bin megavatlık kapasitemiz var. 10 megavatlık dilimler halinde yapacağız. 15 yıl boyunca kim daha uygun fiyattan kamuya satacaksa bu kapasiteleri onlara tahsis edeceğiz. Bu mantıkla yarışma yapılacak. Başvurular ilan edildikten sonra başlayacak. Nisan ayında yapılmasını planlıyoruz. Bu konuya ilgi duyan yarışmacıların şimdiden hazırlık yapmasında fayda var."

GTO Başkanı Tuncay Yıldırım da güneş enerjisine dair her şeyi konuşmak için bir araya geldiklerini belirterek, enerjinin küresel politikalara yön veren temel etmenlerden olduğunu ifade etti.

Forum, konuşmaların ardından sunumlarla devam etti.

Kaynak: AA