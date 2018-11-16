Güneydoğu'nun En Büyük Şehir Hastanesi Gaziantep'e Yapılıyor

16 Kasım 2018 Cuma 12:10



16 Kasım 2018 Cuma 12:10

Gaziantep Valisi Davut Gül, yapımı tamamlandığında Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük hastanesi olma özelliğini taşıyacak olan Gaziantep Şehir Hastanesi'nin çalışmaları hakkında bilgiler aldı. Vali Gül, toplamda 1875 yataklı olacak hastanenin şehrin yanı sıra ortadoğuya hitabedeceğini söyledi.Hastane şantiyesinde yapılan toplantıda inşaatının tamamlanmasına katkı sunacak kamu kurumlarının yerine getireceği yükümlülükler üzerine bir değerlendirmelerde bulunuldu.Vali Gül, yapımı hali hazırda planlanan şekilde devam eden Gaziantep Şehir Hastanesi'nin eksiksiz bir şekilde hizmete sunulması için ihtiyaç duyulan altyapı, bağlantı yolları, tüm ulaşım ve çevre düzenlemeleri ile diğer tamamlayıcı işlemlerin zamanında bitirilmesini istedi.Gaziantep için büyük ve ayrı bir önem arz eden bu yatırımın şehre farklı bir değer katacağını dile getiren Gül; "Hastane, sadece şehrin değil, Ortadoğu'nun sağlık üssü haline gelerek sağlık turizmine de hizmet verecek" dedi.Şahinbey İlçesi Bağlarbaşı Mahallesi Karataş Mevkisinde yapımı sürdürülen hastane 640.000 metrekare kapalı alan sahip olacak. Hastane bünyesinde 636 yataklı Genel, 205 yataklı Kardivasküler Cerrahi, 174 yataklı Onkoloji, 112 yataklı Psikiyatri, 498 yataklı Kadın Doğum ve Çocuk, 100 yataklı Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri ve 150 yataklı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon bölümleri olmak üzere toplamda 1875 yatak kapasitesi ile hizmet verecek.Toplantıya, Vali Yardımcısı Uğur Aladağ, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Sezer Cihan, Şahinbey Belediyesi Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, İl Sağlık Müdürü Serdar Sarıfakı, kurum ve yüklenici firma yöneticileri katıldı. - GAZİANTEP