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Güneydoğu'nun 'gökdeleni' için yıkım kararı

Güneydoğu'nun 'gökdeleni' için yıkım kararıDİYARBAKIR'da, 1971 yılında otel olarak hizmete açılan, 2 yıl sonra da Türk Silahlı Kuvvetleri'ne satılıp, orduevine dönüştürülen 13 katlı bina için yıkım kararı alındı.

05.05.2020 12:45 | Son Güncelleme: 05.05.2020 12:48
Güneydoğu'nun 'gökdeleni' için yıkım kararı
DİYARBAKIR'da, 1971 yılında otel olarak hizmete açılan, 2 yıl sonra da Türk Silahlı Kuvvetleri'ne satılıp, orduevine dönüştürülen 13 katlı bina için yıkım kararı alındı. O dönem bölgenin en yüksek binası olan ve vatandaşlar arasında 'gökdelen' olarak adlandırılan binanın yıkımı, önümüzdeki günlerde yapılacak.
Diyarbakır'da Tatlıcı ailesi tarafından merkez Yenişehir ilçesindeki tarihi surların karşısında 1960'lı yıllarda yapımına başlanan 13 katlı bina, 1971 yılında tamamlanarak otel olarak hizmete açıldı. O dönem bölgenin en yüksek binası olan bina, 2 yıl sonra Türk Silahlı Kuvvetleri'ne satıldı.
Halk arasında 'gökdelen' olarak adlandırılan bina, Subay Orduevi olarak kullanılmaya başlandı. Orduevine dönüştürüldükten sonra binanın karşısında bulunan askeri alanlar ile yolun altından tünel kazılarak, bağlantısı sağlandı. 42 yıl orduevi olarak kullanılan bina, 2015 yılında boşaltılarak, mülkiyeti Toplu Konut İdaresi'ne (TOKİ) devredildi. TOKİ, bunun karşılığında 7'nci Kolordu Komutanlığı yerleşkesinde 2 yıl önce orduevi yapımına başladı.
YIKIM KARARI ALINDI
Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, dün, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca 5 yıldır atıl durumda olan bina için yıkım kararı alındığını duyurdu. Vali Güzeloğlu sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, orduevinin alanının Dağkapı Meydanı projesine dahil edileceğini ifade etti. Binanın yıkım çalışmalarına önümüzdeki günlerde başlanacağı bildirildi. Güneydoğu’nun ’gökdeleni’ için yıkım kararı

Kaynak: DHA

Etiketler: TSK, Güncel, Haber

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