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Güneydoğu'nun tek kayak merkezi Karacadağ doldu taştı

Güneydoğu'nun tek kayak merkezi olan Karacadağ, bölgede yaşayan vatandaşların akınına uğruyor.

13.01.2020 13:57 | Son Güncelleme: 13.01.2020 14:03Güneydoğu'nun tek kayak merkezi Karacadağ doldu taştı
Güneydoğu'nun tek kayak merkezi olan , bölgede yaşayan vatandaşların akınına uğruyor.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin tek ve önemli kış turizm merkezi olan ve Siverek ilçesine 45 kilometre uzaklıkta bulunan Karacadağ Kayak Merkezi'nde özelikle hafta sonları yoğunluk yaşanıyor. Uzun araç kuyruklarının oluştuğu merkezde otopark yetersiz kalırken, yaklaşık 4 kilometre araç kuyruğu oluştu. Araç yoğunluğundan zirveye ulaşamayan vatandaşlar, araçlarını 3-4 kilometre uzağa park etti. Kayak severler yürüyerek kayak merkezine ulaşmaya çalışırken akşam dönüş yolunda da yoğunluk yaşandı.

Halay çekerek eğleniliyor

Haftanın stresi ve yorgunluğunu davul zurna eşliğinde halay çekerek atan tatilcilerden bazıları, yanlarında getirdikleri leğen, tepsi ve naylon gibi eşyalarla düşe kalka kaymaya çalışırken, ortaya ilginç görüntüler çıktı.

İlk defa Karacadağ Kayak Merkezi'ne geldiğini söyleyen Hülya Erten Lice, "Böyle kalabalık olacağını tahmin edemiyordum, buraya çok rağbet var ama, yol ve konaklama ile ilgili sorun var. araçlar hep yolda kaldı, otopark yetersizliği nedeniyle bazıları 3-4 kilometre uzakta arabalarını bırakarak, yürümek zorunda kaldı, onun dışında çok güzel. mangal yaptık, eğlendik çok güzel, herkesi davet ediyorum" dedi

Şanlıurfa Gap Mesleki ve Anadolu Lisesinden grup halinde gelen öğrencilerden Zeynep Acıbağ, "Şanlıurfa'dan geliyorum buraya, ilk defa geldik ve çok beğendim. 15 tatilde ailemle birlikte de geleceğim" diye konuştu - ŞANLIURFA

Kayak Merkezi, Karacadağ, Güncel

Kaynak: İHA

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