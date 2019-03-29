Güneydoğulu Halıcılar Çin'de

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Güneydoğulu halıcılar Çin'in Shanghai şehrinde düzenlenen "Domotex Asia/China Yer Döşeme ve Halı Fuarına çıkarma yaptı. Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği (GAHİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Kaplan, farklı pazarlara girmeden hedeflenen rakamlara ulaşmanın mümkün olmadığını söyledi.Dünya halı sektörünün en önemli aktörleri arasında yer alan Gaziantepli halıcılar Çin'in Shanghai şehrinde gerçekleştirilen "Domotex Asia/China Yer Döşeme ve Halı Fuarı'na çıkarma yaparak yenilikçi ürünlerini sergiledi. Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçı Birliklerinin bir heyetle katıldığı fuarda satın alma heyetleriyle karşılıklı görüş alışverişinde bulunulurken Uzakdoğu pazarı adeta mercek altına alındı.Halıcılar Asya-Pasifik bölgesi pazarlarını mercek altına aldıYeni pazarlar arayışının dünyanın bütün bölgelerinde sürdüğüne dikkat çeken ve uluslararası fuarların yakından takip edildiğini ifade eden GAHİB Başkanı Ahmet Kaplan, "Birliklerimizden bir heyet Çin'in Shanghai şehrinde açılan "Domotex Asia/China Yer Döşeme ve Halı Fuarı"na katılarak burada GAİB adına açılan stanta faaliyet göstermekte, Uzakdoğu pazarının etkin aktörleriyle bir araya gelerek karşılıklı görüş alışverişinde bulunurken bu pazarlarla ilgili çeşitli araştırmalar yürütmektedirler. Halı sektörü için büyük önem taşıyan bu fuarda Gaziantep'ten de bazı firmalarımız stant açarak katılması memnuniyet vericidir. Domotex Asia/China Yer Döşeme ve Halı Fuarı fuarı sadece Çin pazarına yönelik olmayıp Asya-Pasifik bölgesinin en büyük ve dünyanın ikinci büyük yer kaplamaları fuarıdır. Fuara dünyanın hemen hemen bütün ülkelerinden üst düzey katılım sağlandığını görmekteyiz. Fuarların önemini bu gibi etkinliklere katılınca daha iyi anlıyoruz. Yeni iş görüşmeleri ve farklı ülkelerden talepler gelmeye başladı. Farklı pazarlara girmeden hedeflenen rakamlara ulaşmamız mümkün değil. Bu nedenle sektör temsilcilerimiz dünyayı dolaşarak mevcut pazarlardaki payımızın korunması ve arttırılmasını sağlarken, yenilikçi ürünlerimizle yeni pazarlara da girmeye çalışıyoruz" dedi."Türkiye'nin tanıtımına katkı sağlıyoruz"Uluslararası fuarların ülke ekonomisi için büyük önem taşıdığını da sözlerine ekleyen GAHİB Başkanı Ahmet Kaplan Kaplan, Çin'de sadece ürün tanıtımı yapmadıklarını belirterek "Fuarda Türkiye'nin ve Gaziantep'in güzelliklerini de paylaşıyoruz. Gaziantep'in hem ticaret ve sanayi yönünü hem de kültür ve gastronomi yönünü anlatıyoruz. Ticaret, sanayi, kültür ve gastronominin bir şehirde toplanması insanlarda merak uyandırıyor. Uluslararası fuarlar bundan dolayı ürün ve ülke tanıtımı için büyük önem taşıyor" diye konuştu. - GAZİANTEP