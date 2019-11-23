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Güneydoğulu halıcıların gözü Uzakdoğu'da

Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği (GAHİB) Başkanı Ahmet Kaplan, Uzakdoğu pazarının uzun vadede sektör açısından verimli bir pazar olacağını bildirdi.

23.11.2019 12:06 | Son Güncelleme: 23.11.2019 12:06Güneydoğulu halıcıların gözü Uzakdoğu'da
Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği (GAHİB) Başkanı Ahmet Kaplan, pazarının uzun vadede sektör açısından verimli bir pazar olacağını bildirdi.
Kaplan, yazılı açıklamasında, Uzakdoğu ve Asya pazarları için önem taşıyan Japantex 2019 Halı ve Zemin Kaplamaları Fuarına stant açarak katıldıklarını belirtti.
Fuarın oldukça verimli geçtiğini vurgulayan Kaplan, "Dünyanın hangi köşesi olursa olsun oradaki zeminlere makine halılarımızı sermek istiyoruz. Uzakdoğu pazarı uzun vadede verimli bir pazar olacak." ifadelerini kullandı.
Uzakdoğu pazarının zorlu bir pazar olduğunu ancak Güneydoğulu halıcıların bu pazarda başarı göstereceğine inandığını belirten Kaplan, şunları kaydetti:
"Heyetimizle gerek Japonya gerekse Güney Kore'de verimli ziyaretler gerçekleştirdik. Her iki ülke kültürlerini ve özellikle zemin döşemeleriyle ilgili uygulamaları yakından görme şansı oldu. Burada yaşayan insanların yaşam şekilleri, kültürel yapıları, alışkanlıkları, ihtiyaçları ve sektörümüzle ilgili tercihleri hakkında heyetimiz önemli bilgilere ulaşma imkanı buldu. Her iki pazar da zor ama biz Gaziantepli halıcılar diğer pazarlarda da bu zorlukları yaşadık. Bu pazarlara girme şansımız yüksek. Halen bu pazarlara belli oranlarda ihracat gerçekleştiriyoruz. Hedefimiz bu rakamları artırarak pazar hakimiyetini sağlamak."

Güneydoğu Anadolu, Uzakdoğu, Ekonomi

Kaynak: AA

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