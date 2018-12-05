Güneydoğulu Hububatçılar Türk Lezzetlerini Tanıtıyor

Güneydoğulu ihracatçılar, İstanbul
'da gerçekleştirilen Dünya Helal Zirvesi ve Helal Expo Fuarı'na katılarak, ziyaretçilere, ihraç edilen ürünlerden yapılan yemeklerden tattırdı.
Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birliklerinden (GAİB
) yapılan yazılı açıklamaya göre, İstanbul Yenikapı Avrasya
Gösteri ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen Dünya Helal Zirvesi ve Helal Expo Fuarı'na katılan Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliğinin ürün tanıtımı yaptığı standı büyük ilgi gördü.
Fuarla ilgili değerlendirmelerde bulunan TİM Sektör Kurulu Başkanı ve Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve İhracatçılar Birliği Başkanı Mahsum Altunkaya, 26 ülkeden 350 firmanın ve 80 ülkeden 40 bin ziyaretçinin katıldığı fuarda Türk lezzetlerini tanıttıklarını belirtti.
Anadolu'nun lezzet öykülerini her platformda tanıtmaya devam ettiklerini ifade eden Altunkaya, şunları kaydetti:
"Dünyanın en büyük helal gıda zirvesi İstanbul'da gerçekleşti. Fuarda Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri adına bizler de bir stant açarak ürünlerimizi tanıtırken Türk lezzetlerinin de tadımını sağladık. Yaklaşık 10 bin kişiye ünlü şeflerimiz tarafından hazırlanan ürünlerimizden yapılmış yemeklerimizin tadımı yaptırıldı.
Fuara dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen profesyonel ziyaretçilerin ürünlerimize gösterdiği ilgi, önümüzdeki dönemde ihracat artışımızın daha yüksek oranlara ulaşacağı yönünde bir kanaat oluşturdu. Elbette 2018 yılında yürüttüğümüz ve dünyanın ihracatımız için önemli pazarlarında etkin olarak gerçekleştirilen Türk Lezzetleri Festivalimize de devam edeceğiz. 2018 yılının son ayında da sektörümüzle ilgi ihracatın olumlu artış seyredeceğini düşünüyoruz."
İstanbul
05 Aralık 2018 Çarşamba 14:01