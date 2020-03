Güneydoğulu iş insanları "Ekonomik İstikrar Kalkanı" paketini değerlendirdi

Güneydoğulu iş dünyası temsilcileri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan "Ekonomik İstikrar Kalkanı" paketine ilişkin destek mesajları yayımladı.Güneydoğu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mahsum Altunkaya, mesajında, paketi memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.Tüm dünyayı tehdit eden virüs salgınının üretim ve ihracatı olumsuz yönde etkilediğini ifade eden Altunkaya, açıklanan 100 milyar liralık kaynağın zorlu sürecin atlatılmasına büyük katkı sağlayacağını vurguladı.Paketin, tüm sektörleri ve toplumun dar gelirli kesimlerini de destekleyen son derece kapsamlı bir paket olduğuna dikkati çeken Altunkaya, "Tüm dünya koronavirüsle mücadele ediyor. Hükümetimiz de gerek vatandaşlarımızın sağlığının korunması gerekse üretim, ihracat ve istihdamın zarar görmemesi için önemli tedbirler alıyor. İhracatçılar olarak, bu zor günleri atlatmamıza büyük katkı sağlayacak olan bu tedbirleri memnuniyetle karşılıyoruz." ifadelerini kullandı.Aynı zamanda Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu Başkanlığı görevini de yürüten Altunkaya, dış satımdaki geçici yavaşlama sürecinde kapasite kullanım oranlarının korunması amacıyla ihracatçıya stok finansmanı desteği verilmesinin sevinçle karşılandığını kaydetti."Adeta can suyu"Güneydoğu Anadolu Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Çıkmaz da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan ve acilen yürürlüğe konan ekonomik paketin sevindirici olduğunu vurguladı.Türkiye'nin salgında uygulanan tedbirlerle diğer ülkelere göre önemli bir yol kat ettiğini belirten Çıkmaz, şunları kaydetti:"Açıklanan 100 milyar liralık bu paket üreticilerimizi, sanayicilerimizi ve ihracatçılarımızı rahatlatacaktır. Hepimizin bundan sonraki süreçte daha dikkatli olması, insan sağlığı konusunda atılacak öncelikli adımlarla bizleri bekleyen tehlikenin bertaraf edilmesine katkı sunması önemlidir. Paket, özetle toplumun bütün kesimleri için adeta can suyu özelliği taşıyor."Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci de paketin devreye alınmasının piyasalara büyük bir moral vereceğini bildirdi.Türkiye'nin bu zorlu süreçten kamu-özel sektör dayanışmasıyla çıkacağını vurgulayan Kileci, küresel boyuttaki bu sorunu en az etki ile atlatmak için herkesin yetkililerin açıkladığı tedbirlere uyması ve toplumsal dayanışmayı en üst noktaya çıkarması gerektiğini belirtti."Motivasyon arttırıcı bir paket oldu"Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı (ŞUTSO) Halil Peltek ise koronavirüs salgınının etkilerini azaltmak için hazırlanan desteklerin sürecin atlatılması açısından büyük katkı sağlayacağını kaydetti.İş dünyasının taleplerinin pakette yer almasından büyük memnuniyet duyduklarına belirten Peltek, şu değerlendirmeyi yaptı:"Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan 100 milyar liralık bu paket üreticilerimiz, sanayicilerimiz, ihracatçılarımız ve esnafımız tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandı, iş dünyasını rahatlattı. Her kesimden paketle ilgili çok olumlu tepkiler aldık, motivasyonu arttırıcı bir paket oldu. Türkiye bu zorlu süreci şimdiye kadar başarılı bir şekilde yürütmeyi başardı. Önümüzdeki dönemde de en az hasarla bu süreci atlatmayı ve en kısa zamanda hayatın her anlamda normale dönmesini arzu ediyoruz."

Kaynak: AA