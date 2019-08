Güneydoğulu kadınların düğünlerdeki tercihi yöresel kıyafetler

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yıllar önce kadınların günlük hayatta kullandığı yöresel kıyafetler, şimdilerde boncuklu ve rengarenk tasarımlarıyla kadınların düğünlerdeki ilk tercihleri oluyor.Özellikle düğün, kına gecesi ve nişan töreni gibi özel günlerde kadınların vazgeçilmezi olan yöresel kıyafetler, renkleri ve tasarımıyla dikkat çekiyor. Pullu, boncuklu yapılarıyla öne çıkan kıyafetler, hünerli ellerin yoğun mesaisiyle hazırlanıyor. Şanlıurfa 'nın Suruç ilçesinde yüzyıllardır geleneksel olarak giyilen kıyafetlere yöre halkı tarafından "kıras heftan" da deniyor. Özellikle bölgedeki aşiret ve köy düğünlerinde kadınların tercih ettiği kıyafetlerde şıklık yarışı yaşanıyor. Her yaş grubu tarafından tercih edilen yöresel kıyafetlere yurt dışından da talep geliyor.Yöresel kıyafetler satan İsmet Sidal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, düğün sezonunun açılmasıyla "kıras heftan" taleplerine yetişmekte zorlandıklarını söyledi.Yaklaşık 23 yıldır yöresel kıyafet satışını yaptıklarını anlatan Sidal, kumaşları Hindistan, Pakistan ve Dubai gibi ülkelerden getirdiklerine dikkati çekti.Sidal, yöresel kıyafetlerin Şanlıurfa'da artık günlük olarak pek giyilmese de düğünlerde, kına gecelerinde ağırlıklı olarak kullanıldığını belirterek, "Sosyal medya üzerinden Türkiye'nin farklı bölgelerinden de bizleri takip eden müşterilerimiz var. Genelde resimlerde beğeniyorlar. Bizden talepte bulunuyorlar. Bursa'da satışını yapan bir ablamız var. Oraya kumaş gönderdik." dedi."Almanya'dan bile sipariş alıyorum"İsmet Sidal, yöresel kıyafetlerin her bütçeye göre ayarlanabildiğini belirterek, 100 ila 800 lira olduğunu söyledi.Birbirinden canlı ve renkli kumaşların kadınlar tarafından tercih edildiğini dile getiren Sidal, kumaş seçiminin ardından istenilen modele göre dikiminin yapıldığını anlattı.Sidal, yöre halkının dışında bölgeye misafir olarak gelen kişilerin de yöresel kıyafetlere ilgi gösterdiğini ifade ederek, şöyle devam etti:"Otantik bir havaya sahip olduğu için müşteri talep ediyor, biz burada dikip kendileriyle memleketlerine götürüyor. Almanya'dan bile sipariş alıyorum. Her yaz memlekete tatile geldiklerinde bizden mutlaka talepte bulunuyorlar. Hatta buralı olmayıp yurt dışında oturan komşularına, eş dostlarına buradan siparişleri alıp götürüyorlar. Suruç'ta, Şanlıurfa'da yaşayan insanlar giyim kumaşlarına meraklı. Modellere göre fiyat değişiklikleri oluyor. Son zamanlarda 'şemmame' tarzına döndü. Biraz daha farklı mesela doğuda kullanılan giyim tarzlarına döndü.""Yöresel kıyafetleri çok seviyoruz"Kendisine yöresel kıyafet diktirmek için kumaş beğenen Gülcan Yavuztürk de yöresel kıyafetlerin kadınlar için özel günlerin vazgeçilmezlerinden biri haline geldiğini söyledi.Kadınların kendilerine göre özel olarak diktirdikleri kıyafetlerle şıklık yarışına girdiklerini belirten Yavuztürk, "Önceleri büyüklerimiz köylerde giyerdi. Şehir merkezlerinde günümüzde çok kullanılmaya başlandı. Genelde düğün, nişan ve kına gecelerinde bu kıyafetleri giyiyoruz. Yöresel kıyafetleri çok seviyoruz." ifadelerini kullandı.