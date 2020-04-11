Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin ihracatında lider yine Gaziantep oldu

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) verilerinden yapılan derlemeye göre, Mart ayında bölge ihracatçısının dış satım tutarı 684 milyon 994 bin dolar oldu. Ocak-Mart döneminde ise bölgeden 2 milyar 114 milyon 628 bin dolarlık ihracat yapıldı. Orta Doğu, bölge ihracatında yüzde 41,2 payla ilk sırada yer aldı. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden bu dönemde en fazla Irak, ABD ve Suudi Arabistan'a satış yapıldı. Makine halıları, pastacılık ürünleri ile kumaşlar en fazla satılan ürünler oldu.

BÖLGENİN LİDERİ GAZİANTEP

Gaziantep , hem Ocak-Mart dönemindeki hem de Mart ayındaki dış satımıyla Türkiye'nin en çok ihracat yapan 5'inci ili unvanını korudu. Yılın ilk çeyreğinde bölge ihracatının 1 milyar 856 milyon 765 bin dolarlık kısmına imza atan Gaziantep, dış satımın yüzde 87,8'ini gerçekleştirerek bölge lideri oldu. Gaziantep'ten en çok ihracatı yapılan ürünler ise tekstil ve ham maddeleri, halı, hububat-bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri, kimyevi maddelerle ağaç ve orman ürünleri oldu.

"HEPİMİZ İÇİN İNSAN SAĞLIĞI BİRİNCİ ÖNCELİK"

GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen ihracat yapma başarısı gösteren iş dünyasının takdir edilesi bir çaba sergilediğini söyledi. Salgın nedeniyle tüm dünyada ihracatın daraldığını, ilerleyen zamanlarda normale dönüleceğini belirten Kileci, "Hepimiz için insan sağlığı birinci önceliktir. Bütün dünyayı etkisi altına alan bu salgın hastalığın yenilebilmesi için bireysel olarak alınacak önlemlerin yanında kurum olarak da mücedeleye katkı sağlıyoruz" dedi.

Kileci, virüsle mücadelede sergilenen birlik ruhunun kendilerini daha çok çalışmaya teşvik etmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.