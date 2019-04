Güngör Saral Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde Bağımsız TRABZON OF belediye başkan adayı olan Güngör Saral isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. TRABZON OF ilçesinde toplam 6 aday ile yarışan Güngör Saral isimli Bağımsız adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde Bağımsız TRABZON OF adayı Güngör Saral kimdir? Bağımsız TRABZON OF adayı Güngör Saral yüzde kaç oy aldı?

Güngör Saral Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde Bağımsız TRABZON OF belediye başkan adayı olarak gösterilen Güngör Saral OF ilçesinde % 29,17 oranında oy almıştır. OF ilçesinde % 29,17 oranında oy olan Güngör Saral adlı Bağımsız adayı toplamda 7.808 adet oy sayısına ulaştı.

Güngör Saral Kimdir?

Güngör Saral, 1971 yılında Trabzon'un Of ilçesinde dünyaya geldi. Karadeniz Teknik Üniversitesi Kimya Bölümünden mezun olan Saral, bir süre özel sektörde çalıştı. 1996 yılında öğretmenliğe başlayan Saral, çeşitli okullarda görev yaptı. Saral, evli ve iki çocuk babasıdır.

Güngör Saral, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Bağımsız Trabzon Of Belediye Başkan Adayı oldu.

