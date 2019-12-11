Haberler » 3. Sayfa » Güngören'de 4 katlı bir iş yerinin bacası alev alev yandı - Haberler

Güngören'de 4 katlı bir iş yerinin bacası alev alev yandı

Güngören'de 4 katlı bir iş yerinin giriş katındaki baca, alev alev yanarak paniğe sebep oldu.

11.12.2019 05:06 | Son Güncelleme: 11.12.2019 05:11Güngören'de 4 katlı bir iş yerinin bacası alev alev yandı
'de 4 katlı bir iş yerinin giriş katındaki baca, alev alev yanarak paniğe sebep oldu. Yangın kısa süre içinde kontrol altına alınarak büyümeden söndürüldü.

Yangın, 04.00 sıralarından Güngören İlçesi Sanayi Mahallesi Sancaklı Caddesi İmar Sokak üzerinde bulunan dört katlı bir iş yerinin baca kısmında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bilinmeyen bir sebepten dolayı baca kısmında alevler ve dumanlar çıkmaya başladı.

Alev ve dumanların çıktığını gören vatandaşlar durumu hemen polis ve itfaiye ekiplerine verdi. İhbarı alan ekipler olay yerine ivedi şekilde intikal etti. Yangının kontrol altına alınması için çevre ilçelerden itfaiye aracı ve ekibi sevk edildi. Kısa süre içinde kontrol altına yangın büyümeden söndürüldü.

Polis ekipleri, yangın ile ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL

Sancaklı Caddesi, Güngören, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

05:59 Girit Adası'nda deprem - Haberler
05:50 Kadıköy de 5 katlı binada korkutan yangın - Haberler
05:45 Çocukların öğrenmesinde hangisi daha etkili: Doğal merak mı, ödüllendirilme arzusu mu? - Haberler
05:15 Esad'dan Erdoğan'la görüşme ihtimali sorusuna yanıt: Bir gün bunu yapmak zorunda kalırsam gurur... - Haberler
05:06 Güngören'de 4 katlı bir iş yerinin bacası alev alev yandı - Haberler
00:29 Peter Handke'ye tepki gösteren İsveçli gazeteci Doctare: Nobel madalyamı iade edeceğim - Haberler
22:33 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert "Nobel" tepkisi: Bir caniyi savunan bu şahsa ödül verilmesi rezalettir - Haberler
22:03 ABD'de silahlı çatışma paniği! 1 polis yaralandı - Haberler
21:38 TBMM Genel Kurulu'nda "Sarhoş" ve "Deli" tartışması - Haberler
21:00 MSB'den soykırım destekçisi Handke'ye Nobel ödülü verilmesine tepki geldi - Haberler
11.12.2019 06:17:14