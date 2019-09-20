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Güngören'de 5 katlı binanın çatısı alev alev yandı

İstanbul DHAGüngören'de 5 katlı binanın çatısında yangın çıktı.

20.09.2019 13:47Güngören'de 5 katlı binanın çatısı alev alev yandı
İstanbul DHA
Güngören'de 5 katlı binanın çatısında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. Alev alev yanan çatı itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sırasında mahallede panik yaşandı.
Güven Mahallesi Bayındır Sokak'taki 5 katlı binanın çatısında saat 12.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede tüm çatıyı kaplarken mahalle dumanlar içinde kaldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına merdivenle müdahale etti. Yangında şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken ekiplerin yaklaşık yarım saat süren çalışmasının ardından yangın kontrol altına alındı. Alev alev yanan çatı vatandaşların cep telefonu kameralarına da yansıdı.
Yangın anını cep telefonuyla görüntüleyen Ferhat Erkek; "Yangının çıktı binanın tam karşısındaki binanın en üst katında oturuyorum. Ufak ufak dumanlar çıktı. İtfaiye ekipleri anında müdahale etti. Binada oturanlar erkenden haber vermişler" dedi.

Görüntü Dökümü:
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-Vatandaş kamerasından yangın anı
-İtfaiye ekiplerinin merdivenle yangına müdahale etmesi
-Çatının üzerinde alevlere müdahale eden itfaiye erleri
-Olay yerindeki ambulans ve itfaiye ekipleri
-Vatandaşların yangını izlemesi
-Görgü tanığı ile röportaj



İstanbul, Güngören, Güncel

Kaynak: DHA

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