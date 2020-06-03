Güngören'de beş katlı binanın terasının bir kısmı çöktü (2)

Güngören ilçesinde bir binanın çöken terasından yola düşen beton parçaları kaldırılarak cadde tekrar trafiğe açıldı.

03.06.2020 18:57 | Son Güncelleme: 03.06.2020 19:01
Güngören ilçesinde bir binanın çöken terasından yola düşen beton parçaları kaldırılarak cadde tekrar trafiğe açıldı.
Güneştepe Mahallesi Soğanlı Caddesi üzerindeki 5 katlı binanın teras kısmının uç bölümü, alt kattaki balkona çöktü. Balkon demirleri yıkılırken, terastan kopan beton parçaları da caddeye düştü.
Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Caddede park halinde bulunan bir araç, üzerine düşen beton parçaları nedeniyle kullanılamaz hale geldi.
Olay anında, araç içerisinde ve caddede kimsenin olmadığı öğrenildi.
Polis ekipleri, güvenlik önlemi alıp caddeyi araç ve yaya geçişine kapatırken, belediye ekipleri ise caddeye dağılmış beton parçalarını kaldırıp temizlik yaptı.
Ekiplerin çalışmasının ardından cadde, güvenlik şeridi kaldırılarak araç ve yaya geçişine tekrar açıldı. Güngören’de beş katlı binanın terasının bir kısmı çöktü (2)

Kaynak: AA

Etiketler: Güngören, Polis, Güncel, Haber

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