Güngören'de Bir Adam Silahla Vurularak Gasp Edildi

07 Aralık 2018 Cuma 17:24



07 Aralık 2018 Cuma 17:24

Güngören'de motosikletli 2 şüpheli arabasına binmeye çalışan bir adamı sokak ortasında vurarak gasp etti. Adamın elinde bulunan para dolu çantayı gasp eden zanlıların kaçış anları cep telefonu kameralarına yansıdı.Olay, Güngören Sancak Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, bir kişi aracına binmeye çalıştığı sırada 2 gaspçıdan 1'i yanına yaklaştı. Adamı vurarak elindeki para dolu çantayı alan gaspçı hızla kaçmaya başladı. Gaspçı, kendisini motosikletle bekleyen arkadaşıyla birlikte kayıplara karıştı. Olayı gören vatandaşlar hemen yaralı adamın yardımına koşarken polis ve sağlık ekiplerine de bilgi verildi. İlk müdahalesi sokakta bulunan vatandaşlarca yapılan vatandaş, daha sonra olay yerine gelen ambulansla Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olay sırasında sokakta bulunan 2 araca da kurşun isabet etti.Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede bulunan güvenlik kameralarını inceleyerek kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. Zanlıların kaçış görüntüsü ise cep telefonu kameralarına yansıdı. Vatandaşlarca çekilen görüntü de saldırganın elinde silah ve gasp ettiği çantayla kaçtığı görülüyor. - İSTANBUL