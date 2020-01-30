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Güngören'de bir kişinin yaralandığı kaza, tramvay seferlerini etkiledi - Güvenlik kamerası

Güngören'de beton mikseri ile otomobilin çarpışması sonucunda bir kişi yaralanırken, tramvay seferlerinde bir süre aksama yaşandı.

30.01.2020 17:41 | Son Güncelleme: 30.01.2020 17:42
'de beton mikseri ile otomobilin çarpışması sonucunda bir kişi yaralanırken, tramvay seferlerinde bir süre aksama yaşandı.
Alınan bilgiye göre, Abdi İpekçi Caddesi'nden Zeytinburnu istikametine giden sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 34 BHB 299 plakalı beton mikseri ile aynı yönde seyreden 34 BHN 114 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada, otomobil sürücüsü yaralanırken, mikser şoförü olayı yara almadan atlattı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle Güngören Bağcılar arasında tramvay seferleri bir sürü yapılamadı. Kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından tramvay seferleri normale döndü.
Bu arada, beton mikseri şoförü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Güngören'de bir kişinin yaralandığı kaza, tramvay seferlerini etkiledi - Güvenlik kamerası

Güngören, Güncel

Kaynak: AA


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